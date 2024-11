La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó que la elección popular de juzgadores, derivada de la reforma judicial, no representa un retroceso ni una amenaza, sino un triunfo del pueblo mexicano y un avance significativo en materia de derechos humanos.

“Este proceso, ahora en manos del pueblo, garantiza la independencia del Poder Judicial al alejarlo de la influencia de partidos políticos y del Senado, marcando un cambio histórico en el ejercicio del poder y en la estructura institucional del país. Lo dijimos hace varios meses, lo incluimos en dos recomendaciones, y ahora lo sostenemos con convicción plena”, señaló.

A través de un pronunciamiento, destacó que la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, ha sido blanco de infundios y calumnias a raíz de que fue electa por el Senado de la República para un segundo periodo.

“Se han planteado narrativas tan absurdas y con tanta ponzoña como la que plantea que la reelección de Rosario Piedra Ibarra es porque así lo decidió el Ejército o el expresidente. Han llegado al extremo de invocar a su señora madre, de hacer mofa de su apellido y hasta de improvisar un falso Comité Eureka para descalificarla. El colmo es cuando afirman que ella está en la CNDH para ‘tapar las violaciones a Derechos Humanos del anterior sexenio y del presente’, y que su ‘único mérito’ es ser hermana de un desaparecido”, refirió.

Acusó que la información dada a conocer en algunos medios sobre 82 mil 626 quejas, de las que sólo se desprendieron mil 270 recomendaciones, “es tendenciosa y perversa”.

Precisó que más allá de querer probar “la pobreza de resultados” de la gestión de Rosario Piedra Ibarra se omite que la actual gestión CNDH ha iniciado un ejercicio en conjunto con las autoridades procurando privilegiar la prevención, así como la atención más expedita de las peticiones que recibe, lo que permite resolver estas de manera más inmediata, aún antes de consumarse los efectos de la violación de los derechos humanos, en beneficio de la persona quejosa.

Expuso que en el Sistema Nacional de Alerta, que es público, existe un apartado de “Motivos de Conclusión” de las peticiones que llegan a la CNDH, y ahí se señala con claridad que el 61.6% de las peticiones que se interpusieron en la gestión actual se concluyeron durante el trámite, es decir, durante la investigación de los hechos, en coadyuvancia con las personas peticionarias y en contacto pleno con la autoridad señalada. Y que el 25.5% se concluyeron por conciliación u orientación, señalándose claramente que entre las orientaciones tienen un papel preeminente las medidas de prevención.

Mencionó que la suma de las resoluciones durante el trámite por conciliación y orientación es del 86.7% y respecto al número que se cita de recomendaciones (que representa el 1.5%) es que, siendo como lo es, verdadero, se trata del más alto índice de recomendaciones emitidas por la Comisión en los últimos 18 años.

En el sexenio de Felipe Calderón se concluyeron durante el trámite, o mediante conciliación y orientación el 31.4% de los expedientes. Y por recomendación 0.73%.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se concluyeron durante el trámite, o mediante Conciliación y Orientación el 41.2% de los expedientes. Y por recomendación 0.81%.

CNDH arrremete contra Sabina Berman por señalamientos contra Piedra Ibarra

La institución también arremetió contra la escritora Sabina Berman, quien puso en tela de juicio la labor de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, en su artículo “Tropezar dos veces con la señora Piedra”, en la que, entre otras cosas, que la ombudsperson se ha dedicado a proteger al poder.

“Dice la señora Berman, por ejemplo, que en la Comisión Nacional con Rosario Piedra se defiende al Poder y no a las víctimas. Por lo que, si bien ya no sorprende tanta bajeza, sí nos obliga a preguntarle frontalmente: ¿De qué habla? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Las tiene? Y si es así, que las presente, no que busque presionar con narrativas fantasiosas surgidas, como otras tantas, de sus filias y sus fobias, pero no de la realidad.

“A lo mejor a la señora Berman, y a otros opinadores y actores de ese falso progresismo tibio les gustaría ver al Ejército señalado por la CNDH como el mayor violador de los derechos humanos o que se diga, como dicen algunos, que estamos en un militarismo represivo peor que el de los dos sexenios anteriores. Sólo que eso no es así”, destacó el organismo.

