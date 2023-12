Tras la detención del Alfredo Jalife por violencia política y difamación en la CDMX, Tatiana Clouthier salió en defensa de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum porque se aseguraba que ésta acción es un tema político.

"Es increíble como todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse contra el Dr. Jalife, en el año 2022, con la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum", dijo en un video que subió en su cuenta de X.

Clouthier aseguró que acepta las críticas, pero ésta "termina cuando se difama" por lo que la detención fue una "un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras que ha hecho con dolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado Mexicano", explicó.

Por lo que pidió no involucrar el proceso electoral y aseguró que no es un tema político. "Nada más alejado de la realidad, un acto que yo cometí, hoy se quiere encubrir en la falacia de que esto es culpa de A,B o C. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete", sentenció.

