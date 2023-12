La Fiscalía capitalina dio a conocer que colaboró en la detención de Alfredo Jalife, aclarando que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad.

“La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, como parte del protocolo de la colaboración interinstitucional.”

“Es absolutamente falso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión”, detalló en un comunicado la dependencia

¿De qué demandó Tatiana Clouthier a Alfredo Jalife?

En diciembre del 2022, Tatiana Clouthier demandó a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte.

La ex secretaria de Economía contó, a través de su cuenta de X, que Jalife la acusó de robar el litio de México para entregarlo a Estados Unidos.

"La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano", añadió la coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum.

🧵 En Diciembre del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte.



El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 6, 2023

¿Quién es Alfredo Jalife-Rahme?

Alfredo Jalife-Rahme Barrios, médico, conferencista, periodista y analista político mexicano (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

Alfredo Jalife-Rahme Barrios nació el 24 de mayo de 1948, actualmente tiene 75 años de edad.

Alfredo Jalife-Rahme estudió la licenciatura como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la UNAM. En LinkedIn se lee que es profesor de PostGrado en la UNAM en Globalización y Geopolítica.

De acuerdo con su página de internet fue integrante fundador y de Cuerpo de Gobierno del International Phsysicians for the Prevention of Nuclear War , organización que en 1985 mereció el Nobel de la Paz por crear conciencia de las consecuencias de una guerra nuclear.

Es autor de los libros "Guerras geoeconómicas y financieras: el petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México" (1996), "El lado oscuro de la globalización" (2000), "Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre. Una guerra multidimensional" (2003), "Los 5 precios del petróleo" (2006), "Fin de una era: las turbulencias en la globalización" (2007) y "La desnacionalización de PEMEX" (2009) , este último con prólogo de Andrés Manuel López Obrador .

Jalife-Rahme tiene una cuenta de YouTube en la que publica videos con análisis sobre distintos temas. Cuenta con más de 450 mil suscriptores.

