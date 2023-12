Acatlán de Osorio, Puebla.—Sobre la detención de Alfredo Jalife por una denuncia de Tatiana Clouthier por difamación, la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum consideró que debe ser un caso de carácter civil y no penal, por el tema de la libertad de expresión.

No obstante, Sheinbaum se cuestionó que este tema se presente en este momento político si la denuncia se realizó hace dos años y en la Fiscalía General de Nuevo León.

"Ella en su derecho puso esta denuncia. Yo creo que referente a la calumnia, a la injuria, y que todavía en algunos estados de la República queda en delito penal no debería ser delito penal, en la Ciudad de México, y en otros muchos estados, es un asunto civil y no penal. No crea que esto sea de carácter penal".

En ese sentido, Sheinbaum hizo un llamado a las entidades de la República a que quitaran de sus códigos penales el tema de la difamación, y que fuera un asunto civil.

Agregó: "Yo siempre he creído en la libertad de expresión, y también creo que haya opinión responsable y no debe haber difamaciones".

Prueba PISA, pandemia y AMLO: Sheinbaum

Sobre el tema de la prueba Pisa, Sheinbaum dijo que no toma en cuenta las características de cada país, "es una prueba cuestionable, y lo que no se dice (sobre los resultados) es que estuvo asociada a la pandemia pues durante mucho tiempo no asistieron a la pandemia, le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador pues no, fue un asunto de la pandemia".

