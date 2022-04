Clemente Castañeda: a otras reformas les pasará lo mismo

Tras el rechazo de la reforma en materia eléctrica, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado y excoordinador nacional, opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la brújula hace varios meses, se le ve obsesionado, aferrado a ideas sin viabilidad, y se le nota frustrado.

“El Presidente perdió la brújula desde hace varios meses, lo veo obsesionado, aferrado a ciertas ideas que no tienen ninguna viabilidad; veo al país en términos generales a la deriva y al Presidente se le acaba el tiempo y no tiene resultados, y por supuesto que lo noto frustrado y desesperado. Valdría la pena hacerle un llamado respetuoso a que haga política y que deje el discurso de la polarización y la confrontación”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, adelantó que las próximas reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional van a ser rechazadas y sufrirán el mismo destino que la eléctrica el domingo pasado si vienen en los términos que ha planteado el Mandatario.

Castañeda Hoeflich dijo que así como fueron planteadas no tienen ninguna viabilidad y, aunque se dijo dispuesto a discutir todo lo que se requiera, si siguen negándose a escuchar los argumentos de la oposición y tratar de imponer su visión, sencillamente no pasarán.

¿Y las reformas electoral y la de la Guardia Nacional sufrirían el mismo destino que la eléctrica?

—Sí, si en los términos en los que han planteado esas reformas no tienen ninguna viabilidad, por supuesto que correrían la misma suerte que corrió la reforma eléctrica. Discutir todo lo que se quiera, a eso siempre vamos a estar dispuestos, así lo hemos hecho, pero me parece que como han procedido negándose a escuchar los argumentos de las oposiciones si insisten en imponer una visión, pues sencillamente no pasarán.

Califica a la oposición de traidores a la patria.

—El Presidente tiene una concepción de patria que no solamente no entendemos, sino que no compartimos. El Presidente piensa que la patria es él y está muy equivocado, porque la patria somos todos. No entienden que México es un país diverso, que México es un país plural y que lo más patriota sería escucharnos a todos para construir un futuro mejor. Las visiones patrimonialistas como las del Presidente, donde él se siente el dueño del país y de la verdad, no caben en el México de nuestros días.

¿Cómo quedan el presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración luego de este rechazo?

—El Presidente lo que tiene que entender es que mientras él siga encerrado en las ideas del pasado, mientras siga proponiendo cosas nocivas para el país, pues tendrá enfrente a MC, hoy y siempre. MC ha sido una oposición responsable. Hemos acompañado aquellas reformas impulsadas por el Presidente que consideramos benéficas, pero no vamos a dudar ni tantito en oponernos a las reformas regresivas, como el caso de la reforma eléctrica. Lo que sucedió el domingo debe hacer reflexionar al Presidente. La gran victoria del domingo es, sobre todo, sobre las ideas del pasado, a quien derrotamos es al pasado.