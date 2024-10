Al presentar la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no va a regresar la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón ni las ejecuciones extrajudiciales.

"Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales que eran lo que ocurría. Nosotros, ¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes", detalló.

En la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum explicó que, a diferencia de lo que hizo el expresidente, Andrés Manuel López Obrador habrá atención a las causas, es decir que habrá visitas casa por casa en las zonas de mayor índice delictivo, tal como lo hizo en la Ciudad de México con el programa Barrio Adentro.

"¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo", destacó.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que los programas para los jóvenes se mantendrán, por ejemplo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre otros.

Añadió que las secretarías del Gobierno de México van a apoyar completamente, por ejemplo a Guanajuato que es una de las zonas del mayor índice delictivo, "junto con Prevención, con Trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales, o de la violencia, o de las adicciones".

Agregó que la consolidación de la Guardia Nacional, la cual ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene un programa claro de consolidación y fortalecimiento que permita fortalecer sus capacidades con su propia comandancia.

