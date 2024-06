El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, habrá continuidad en el combate a la corrupción y el apoyo al pueblo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que Claudia Sheinbaum es estricta, recta, íntegra, honesta e inteligente.

“Ya les dije, Claudia es muy estricta, recta, íntegra, honesta, inteligente. ¿Cómo va a permitir la corrupción? No, no, no. Claudia le va a seguir dando apoyo al pueblo y sabe muy bien, sabe perfectamente bien que una fuente de financiamiento importante está en no permitir la corrupción”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su primera gira de trabajo con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum (Morena), será este fin de semana al norte del país, a los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas, pero que viajarán en vuelos por separados.

“A Sonora vamos a ir con la presidenta electa, pero no en esta ocasión, vamos juntos a Durango, a Coahuila y a Tamaulipas, este fin de semana. Esta su equipo y ella viendo la agenda y nos va a dar mucho gusto acompañarla, vamos a visitar algunas regiones de estos tres estados, luego se da a conocer la agenda”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que con Sheinbaum Pardo se llevarán a cabo asambleas informativas que les servirán a ambos para comenzar con la transición, pero también para revisar proyectos, lo que se ha hecho y lo que hace falta.

Comentó que en esta ocasión, él y la virtual presidenta electa viajarán en vuelos por separado, pero se reunirán en los trayectos entre cada asamblea informativa.

















