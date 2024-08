Tras haber recibido la constancia de presidenta electa por parte del Tribunal Electoral, Claudia Sheinbaum festejó en el Teatro Metropólitan con la cúpula mayor de Morena—gobernadores, senadores, diputados, y miembros de su equipo—, ahí reconoció que tiene "una enorme" tarea, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará su ciclo, pero pidió que sigan unidos.

Estas fueron las frases que marcaron este día histórico para México al entregar la primera constancia de presidenta electa a una mujer.

"(...) pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo, porque nos debemos al pueblo de México", aseguró que va a seguir los principios de Morena de no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo.

Sheinbaum, en un mensaje de poco más de 40 minutos, dijo que, desde su punto de vista, el 2 de junio se plantaron dos mandatos importantes: el primero, que es tiempo de transformación; y el segundo, que es tiempo de mujeres. En este último enfatizó que no llega sola sino con todas las mujeres que han hecho pública su lucha y las que lo hacen en silencio.

La morenista destacó que no habrá un deslinde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, "no lo voy a hacer, nunca", y aseguró que "es el mejor Presidente de la historia de México".

"Nuestros adversarios se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador. Piensan que me afectan cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Lo que quisieran es que marcara la diferencia y no lo voy a hacer, nunca. Primero, porque para mí ha sido y será un honor estar con Obrador", sentenció.

No obstante, Claudia Sheinbaum hizo un paréntesis para pedir a Morena que convoque a un Congreso Nacional en septiembre para que se modifiquen estatutos y que quede claro la diferencia entre la labor que hace el gobierno y lo que hace el partido, además para que se renueve la dirigencia.

"Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos. Una sugerencia. Sería pertinente convocar a un congreso de nuestro partido en este mes de septiembre. Y eso es solo una sugerencia, para que actualice este nuevo proceso de la transformación, nuestros documentos básicos, nuestros estatutos y que se pueda trazar una ruta clara que separe la labor del partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación", señaló.

Durante su discurso, la próxima Presidenta nombró algunas de los 100 puntos de su plan de gobierno, los cuales los hará públicos el 1 de octubre en el Zócalo capitalino, entre ellos seguirán todos los programas de bienestar, adultos mayores, personas con discapacidad, becas para preparatoria, becas para estudiantes, becas para comida, todos los programas.

Y además en su administración habrá tres nuevos programas de bienestar, apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, y cuyo censo comenzará en octubre y noviembre; el segundo programa será la beca universal para niños de educación básica, y complementar la pensión de Adultos Mayores con servicios de salud casa por casa.

La exmandataria capitalina dijo que habrá continuidad a los planes de justicia, dará fin al USSICAM, construcción de preparatorias y universidades con 300 mil espacios adicionales, así como un solo sistema de salud pública que atienda a los mexicanos.

También va por la construcción de un millón de viviendas, la construcción de la línea del Tren Interoceánico a Tabasco y Chiapas, consolidar el Tren Maya para que sea de carga y 3 mil kilómetros de trenes, es decir el doble que construyó López Obrador.

"¿Hay trasformación o no hay transformación? Claro que hay transformación, y este nuevo modelo se llama humanismo mexicano", aseguró Sheinbaum.

No hay nada de qué preocuparse

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado para que los nuevos legisladores aprueben las reformas de la 4T, en especial la del Poder Judicial.

En ese sentido mandó un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial al aclarar que no los va a afectar, y destacó que "la elección de jueces es un mandato popular", y que se tomarán en cuenta las propuestas que se hicieron los foros.

"Quiero referirme en particular a la reforma al Poder Judicial. Un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial. Se respetarán sus derechos laborales y su carrera. A las y los empresarios nacionales y extranjeros, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos. No tienen que preocuparse, todo lo contrario, tendrán la garantía, ahora sí, de una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial y del Estado de Derecho. A nuestros legisladores, nuestros legisladores están haciendo una propuesta que tome en cuenta los foros llevados a cabo para hacer la legislación", mencionó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum pidió se use presidenta con "A", ya que tuvieron que pasar 200 años para que una mujer llegará a la Presidencia de la República por lo que significa darles un lugar a las mujeres.

Agregó: "A todas ellas, que marcaron la historia les dijeron que éramos el sexo débil, pero demostraron su indiscutible fuerza, sino su fuerza popular, las referentes históricas".

