Claudia Sheinbaum dice que ni la oposición ni Corte ni medios los venció; “la línea es clara”, reitera sobre reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ni medios de comunicación ni los comentócratas, ni la oposición, ni el Poder Judicial, ni los ministros pudieron vencer a la Cuarta Transformación en la aprobación de la reforma judicial.

En un audio en poder de EL UNIVERSAL durante la reunión privada que sostuvo ayer con diputados y senadores de Morena, PT y PVEM, la Mandataria federal puntualizó que “la línea es clara”, y es continuar con el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

“La línea es clara, y medios de comunicación, comentócratas, oposición, Poder Judicial, ministros, ministras no pudieron vencernos, el pueblo de México va a elegir a jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas del Poder Judicial”, aseveró en medio de porras por parte de las y los congresistas que acudieron al encuentro.

Sheinbaum Pardo señaló que quienes se oponían a la reforma judicial pensaron que ella desistiría de dicha propuesta que surgió del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de “el gran dirigente que inició la transformación de nuestro país”, y aclaró que no lo hizo porque el cambio continúa.

“Pensaron que íbamos a llegar al gobierno y nos íbamos a deslindar, que íbamos a poner nuestra raya, pero no, somos la Cuarta Transformación de la vida pública de México, somos el segundo piso de la Cuarta Transformación”, indicó.

La Presidenta de México comparó la reforma judicial con la Constitución de 1957 y la separación de la Iglesia y el Estado.

Aseguró que dicha modificación constitucional será igual o más importante, que hará historia en nuestro país y que será un ejemplo para el mundo.

“Quizá es demasiado pensar esto, pero así como la Constitución del 57 hizo historia no sólo en México, sino en el mundo entero, con el Benemérito de las Américas que separó la Iglesia del Estado, y fuimos de los primero países, sino que el primer país que construyó una nación donde quedaba claro lo civil y lo religioso, y que generó la condición para la libertad religiosa, así como la del 17 fue la primera Constitución surgida de una revolución social, puede parecer ambicioso, pero estoy segura que la reforma al Poder Judicial que estamos haciendo va a hacer historia no sólo en México, sino ejemplo para el mundo”, sentenció.

En el evento, que se inició en punto de las 10:30 horas y concluyó a las 12:00 horas, la Titular del Ejecutivo reconoció que desde el primer día de su gobierno ha recibido críticas, a pesar de que López Obrador le dijo que “a ti te van a tratar bien”.

“Me dijo el presidente López Obrador en los últimos días en que estuvimos en esa gira histórica: ‘no te preocupes, a ti te van a tratar bien, eres mujer, no va a haber problema, va a haber varios meses en donde no va a haber crítica’... No bueno, el primer día ¡sácatelas!, pero cuando uno tiene claro hacia dónde, tiene claros los principios y que no se debe caer en provocaciones”, expuso.

Sheinbaum Pardo pidió a las y los congresistas “no olvidar nunca” que son representantes del pueblo.

“Si recuerdan, decía el presidente López Obrador que quedarse encerrado en las cámaras no era muy bueno, porque se alejan del pueblo, entonces regresemos siempre a territorio”, mencionó.

Dijo que ahora entiende al exmandatario tabasqueño y sus giras de fin de semana al interior de la República, “porque es un bálsamo estar con la gente”.

Aseguró que caminar a ras de tierra permitirá seguir con la transformación y evitar que los opositores recuperen los privilegios que han ido perdiendo.

“Entonces no se olviden nunca que somos representantes del pueblo, no se olviden nunca que somos representantes de la Cuarta Transformación y que estamos en una revolución pacífica, que estamos transformando la historia de México, que estamos recuperando nuestra nación y dándole por primera vez a nuestro pueblo la posibilidad de una vida justa, de una vida digna, que estamos luchando siempre por la justicia, la justicia social, la justicia ambiental, la justicia para los pueblos, la justicia para las mujeres. No se nos olvide que somos representantes de la transformación, no se nos olvide que sigue ese poder queriendo recuperar el pasado, y que no por ser una amplia mayoría ellos no se están moviendo y buscando recuperar parte de esos privilegios que han ido perdiendo”, concluyó.

En el pódium estuvieron presentes los coordinadores de Morena, PT y PVEM en el senado, Adán Augusto López, Alberto Anaya y Manuel Velazco, respectivamente, así como los coordinadores parlamentarios de los mismos partidos en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, Reginaldo Sandoval y Carlos Puente.

Asimismo, estuvieron en el pódium la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se comprometió con las y los legisladores a organizar reuniones periódicas entre ellos y la Presidenta de México “en pro de nuestra amada nación y de quienes menos tienen”.