Tamulté de la Sabanas, Tab.— Luego de la presentación del plan de seguridad de Marcelo Ebrard, llamado A.N.G.E.L, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no es momento de presentar propuestas, pero afirmó que para atender el problema no todo es tecnología, pues hace falta una estrategia integral.

“Yo no quiero entrar en debate con mis compañeros, todavía no son tiempos de propuestas, pero sí puedo decir que, en mi experiencia de lo que hicimos en la Ciudad, no todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la investigación, es un instrumento, pero no la solución”, comentó en entrevista tras una asamblea con pueblos originarios de Tabasco.

Sheinbaum Pardo indicó que en su momento va a presentar una estrategia similar, pero que en este proceso interno sí van a explicar lo que realizó en la capital del país cuando fue jefa de Gobierno.

“Hay tiempo, después, para las propuestas”, aseguró Sheinbaum.

Ebrard Casaubon presentó su estrategia de seguridad; entre las propuestas destacan el reconocimiento facial en las vías públicas, así como la identificación de los lugares donde se disparó un arma, tal como sucede en Estados Unidos.