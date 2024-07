El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez chocaron este sábado, luego de que la senadora no acudiera a una audiencia para declarar en torno a una serie de quejas contra el proceso electoral, al alegar irregularidades del órgano jurisdiccional.

Gálvez denunció diversas irregularidades de la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del TEPJF en la impugnación que interpuso sobre la elección presidencial.

Este sábado que se realizó la audiencia para desahogar las pruebas, no asistió porque dijo que la citaron un día antes y ella no estaba en la Ciudad de México, por lo que no tuvo tiempo para regresar.

No obstante, los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera dieron fe de los documentos entregados por Xóchitl Gálvez, los partidos políticos y terceros interesados.

La excandidata también denunció incumplimientos del Tribunal Electoral como que no había habilitado un micrositio, como parte de las reglas que aprobó la Comisión Sustanciadora para desahogar las impugnaciones.

Sin embargo, los magistrados afirmaron que se encuentra habilitado un micrositio en la página principal del TEPJF para consultar los documentos del caso.

El viernes, Xóchitl Gálvez dijo que no convalidaría las “ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad”.

“El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, denunció Gálvez Ruiz en su cuenta de X. Solicitó una nueva fecha para la audiencia, “ante la decisión del Tribunal de no ajustarse a las reglas que ellos mismos establecieron”, dijo.

“Solicité al Tribunal fije nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dado que me era imposible comparecer a las 9:00 horas dado que mi regreso a la Ciudad de México sería a las 10:50 horas, adjuntando boletos de avión y pase de abordar”, expuso la excandidata.

Detalló que la Comisión Sustanciadora estableció las reglas de instrucción para el desahogo de las impugnaciones, entre las que estableció publicarlas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero la impugnación que presentó no ha sido publicada.

Refirió que no se hizo una relación de las pruebas que se publicara antes de la audiencia del Tribunal Electoral este sábado, encabezada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.

Xóchitl Gálvez consideró que la audiencia para desahogar las pruebas tendría que realizarse el próximo 11 de julio, de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión Sustanciadora del TEPJF.

“La audiencia deberá tener verificativo dentro de los 20 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo. El acuerdo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, suponiendo que entró en vigor el día de su aprobación —21 de junio de 2024— el término para la celebración de la audiencia es el 11 de julio del año en curso”, subrayó.