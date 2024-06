Exaspirantes a la candidatura presidencial de oposición hicieron un balance de la derrota del 2 de junio y hay quienes acusan que los malos resultados se veían venir desde el proceso interno porque había un mecanismo simulado, además de criticar el desempeño de Xóchitl Gálvez; otros afirman que la senadora fue la mejor candidata que pudieron tener.

Algunos aseguraron que es difícil un recuento frío porque se enfrentaron a una elección de Estado, inequitativa, con la intervención del crimen organizado y la amenaza de eliminar programas sociales.

Miguel Ángel Mancera y Jorge Luis Preciado se quejaron del proceso interno y dijeron que por eso presentaron sus quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ildefonso Guajardo y Enrique de la Madrid aseguraron que Xóchitl fue la mejor opción, y dijeron que cualquiera que estuvo en el proceso no hubiera logrado los resultados que consiguió la candidata.

El diputado federal del PAN Gabriel Quadri criticó los discursos de Gálvez Ruiz, quien dijo debió hablar más como panista y no como perredista y sobre el medio ambiente.

EL UNIVERSAL, buscó también a Santiago Creel, Silvano Aureoles, Beatriz Paredes y Lilly Téllez; sin embargo, pidieron tiempo para analizar los resultados.

Para Preciado Rodríguez, quien renunció al PAN tras denunciar anomalías en la contienda interna, la candidatura de Xóchitl Gálvez resultó de un proceso interno simulado, “y si hay un vicio tan grave de origen y se pone a un candidato que no es competitivo, pues estás entregando la elección antes de que inicie”.

“Hice un pronóstico del porqué se iba a perder la elección de manera tan drástica. Desde que se hizo el proceso interno se cometieron errores, fue un proceso simulado y eso no permitió que llegaran los más competitivos. Obviamente si el proceso se hubiera legitimado hubiera habido una mayor competitividad en la elección presidencial. Creo que con cualquiera de los que participamos hubiera sido un proceso más competitivo, habíamos candidatas y candidatos con más experiencia que Xóchitl en debates, con más trayectoria como Santiago Creel, Beatriz Paredes, como tu servidor”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado.

Mancera Espinosa recordó que impugnó el proceso interno tras ser descalificado: “Sigo pensando que el proceso no fue correcto, hubo salidas, retiros, impugnaciones, y los resultados están a la luz y hablan por sí solos. No sé si los resultados hubieran sido diferentes si hubiese sido otra persona la candidata o candidato, pero sí creo que si hubiese sido un proceso sin sobresaltos”.

El senador del sol azteca agregó: “Siempre sostuve que en el caso del PRD, debió de haber ido solo”.

Gabriel Quadri, quien en su momento también buscó la candidatura presidencial de la oposición, consideró que el problema que derivó en una monumental derrota electoral, radicó en una mala estrategia en el discurso de Xóchitl Gálvez.

“Faltó definición, perfilar mucho mejor a la candidata. Creo que en la campaña, Xóchitl cometió el error de querer competir con la izquierda en el terreno de la izquierda y no con plataforma liberal de centro-derecha, que es a lo que hubiera aspirado buena parte del electorado”, dijo.

En su oportunidad, Ildefonso Guajardo fue breve y tajante: “Tuvimos a la mejor candidata de todos los que aspiramos. Cualquiera de los que estuvimos no hubiéramos logrado los resultados que logró”.

Enrique de la Madrid coincidió en que “la candidata fue la mejor opción que teníamos en este escenario”. El exsecretario de Turismo indicó que la autocrítica “la dejamos para otro momento”, pues en su opinión lo que debe reflexionarse de ahínco es la elección de Estado.

“Tuvimos una elección de Estado y es algo que no podemos dejar de decir, inequitativa e ilegal y por eso es difícil evaluar los resultados. ¿Cómo hubiera sido esta elección si no hubiera sido inequitativa e ilegal? Me parece injusto evaluar un juego cuando no es equitativo, es difícil saber cuáles hubieran sido los resultados si no hubiéramos tenido que competir contra el poder del Estado, contra los Servidores de la Nación, contra el miedo de perder programas sociales, con la intervención del crimen organizado”, dijo.