El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, anunció que la oposición está en la posición de votar a favor del parlamento abierto que propone Morena para discutir y enriquecer la reforma al Poder Judicial, cuya columna vertebral es la elección por voto de popular de jueces, magistrados y ministros.

En entrevista, adelantó que su bancada propondrá algunos ajustes al dictamen que se votará este martes en la Primera Comisión de la Comisión Permanente, para convocar a los foros de discusión de la reforma, que se prevé inicien esta misma semana.

El exjefe de Gobierno recordó que el dictamen plantea que se haga una gran consulta, que haya foros regionales y que se reciba la opinión de todos, incluso, de que haya debates.

Dijo que no ve por qué no apoyar este parlamento abierto, para que se discuta la iniciativa, para lo cual la oposición está presta a dar el debate.

“Pues no vería yo porque no apoyar un parlamento abierto, debe haber un parlamento abierto (…). Están en el sentido de dar un debate, de dejar constancia, la verdad que no es una mala oportunidad. Yo veo como algo positivo que verdaderamente en la República Mexicana se pueda escuchar a todo el mundo, porque se habla que habrá foros regionales, eso quiere decir que se tienen que escuchar en los estados”.

Miguel Ángel Mancera confió en que se atenderán las observaciones que arrojen estos foros, aunque reconoció que el eje toral no va a cambiar, es decir, ir a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

