Xóchitl: ajuste en la estrategia

Nos comentan que, en el equipo de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, han arrancado una estrategia entre los diferentes voceros para enfatizar que la hidalguense es una candidata ciudadana y no de los tres partidos que la postulan en la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD). Nos comentan que ante las resistencias que han hallado en sondeos de que muchos ciudadanos votarían por ella, pero no por los partidos que la apoyan, el enfoque que se busca nuevamente trabajar es que ella es una ciudadana impuesta a los partidos y no al revés. Nos hacen ver que el reto es que la ciudadanía la haga suya aun cuando no comulguen con los institutos políticos. El reto, nos hacen ver, es que la estrategia tendría que ser muy efectiva porque el tiempo se agota, y ya estamos a dos meses exactos de la elección.

Diputada trans truena contra su partido

Nos cuentan que la diputada trans María Clemente García cada vez está más desencantada con la autollamada Cuarta Transformación, porque afirma que la comunidad LGBTQ+ ha sido traicionada por Morena. El 20 de marzo “clausuró” la sesión de la Cámara de Diputados porque no se discutió ese día la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, y llamó a la comunidad a no votar por su candidata Claudia Sheinbaum. Ayer, en el Zócalo, volvió a lanzar críticas contra su partido, ya que, en la marcha por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, denunció agresiones de la policía que custodiaba Palacio Nacional. “Acabamos de ser agredidos por la policía, nos están rociando gas, como pueden ver. Esto no merece la población trans. La 4T traiciona al pueblo de México”, dijo en un video que compartió en su cuenta de X. Dos preguntas: ¿Será que la diputada trans buscará ya otros horizontes? ¿Algún partido de oposición se animará a abrirle la puerta?

¿Y las reformas pendientes de AMLO?

Hoy inicia abril, y con ello, la cuenta regresiva para el último mes del último periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura. El reloj legislativo hace tic tac a cada segundo, y solo les quedan 30 días a los actuales diputados y senadores para aprobar todos los pendientes que tienen en el tintero, incluidas las 20 reformas presidenciales (18 constitucionales y dos legales). Sin embargo, hay legisladores de la oposición que ven imposible sacar todo lo atorado sobre todo porque Morena y aliados van a querer que las reformas presidenciales dominen el debate, incluso, en la arena electoral, a pesar de que no se puede mezclar una cosa con la otra por la veda vigente. Así que todo indica que las reformas tendrán que esperar a que pasen los comicios y a ser retomadas por la próxima legislatura.

Preparan el escenario para el debate del domingo

Nos comentan que esta semana habrá cambios en la llamada herradura de la democracia, emblema del salón de sesiones del Consejo General del INE. Nos señalan que se llevan a cabo trabajos para adecuar en este espacio el set en el que se celebrará el primer debate entre las dos candidatas y el candidato presidenciales. El instituto inició los trabajos de habilitación del foro para que el próximo domingo contrasten ideas las y el aspirante a gobernar el país los próximos seis años. Por cierto, como le hemos informado en este diario, el INE desembolsará poco más de 19 millones de pesos para organizar los tres debates oficiales.