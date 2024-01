“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto…a las 10:00 de la mañana, los fifís no crean que se levantan temprano”, aseveró con ironía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el anuncio de Xóchitl Gálvez.

Durante la conferencia mañanera y sin ser cuestionado por el tema, dijo que está muy bien, es parte de la libertad y recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, realizaba este mismo ejercicio de informar temprano a los ciudadanos y el bloque conservador, el PAN, intento hacer lo mismo a la misma hora.

“Creo que como un mes, dos meses, tres meses en el hotel de la Ciudad de México, sí con chocolate, café con leche y pan o sea así como a ustedes que les atendemos aquí…pero no duraron, pero yo espero que ahora”.

Celebró la decisión de la candidata opositora y dijo que la gente necesita más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica, eso es la vida pública, democrática.

























