Celebran Día del Policía Federal… sin policías

[email protected]

A diferencia de las administraciones pasadas, la primera celebración del Día del Policía Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador careció del bombo y platillo con el que se festejaba a estos elementos, sólo estuvieron presentes apenas un centenar de ellos y no los miles que se reunían cada 13 de julio.

Enmarcado en las protestas que realizan elementos que se aferran a no ser transferidos a la Guardia Nacional, el festejo fue muy diferente al que comúnmente se realizaba, al que acudía, sin falta, el Presidente de la República, los titulares de las fuerzas armadas, así como los miembros de su gabinete legal y ampliado. Hoy eso es historia.

Atrás quedaron las ceremonias en las que participaban flotas de helicópteros Black Hawk en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, el cual es hoy escenario de protestas de docenas de policías que exigen no ser incorporados a la Guardia Nacional.

Ayer, en una muy discreta ceremonia realizada en un salón de conferencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su titular, Alfonso Durazo Montaño , aseguró que la Policía Federal fue abandonada por los gobiernos pasados.

No se vio el despliegue de paracaidistas de la Unidad de Operaciones Especiales de la policía, que saltaban desde 6 mil metros de altura que se observaron hace un año, ni tampoco hubo espacio para la parada que realizaron casi 2 mil elementos, incluidos representantes de policías extranjeros.

Incluso la música también cambió. La banda de guerra de la policía, integrada por decenas de elementos que en 2018 participaron en el festejo, esta vez no fueron requeridos y en su lugar cinco integrantes del ensamble de saxofonistas de la institución interpretaron Pinotepa, quienes al terminar, de inmediato tuvieron que ser retirados, puesto que el espacio era muy reducido.

Al tomar la palabra y dirigir un discurso de media hora, el secretario destacó que es necesario que la policía evolucione y ayude a la construcción de la Guardia Nacional.

“Si no se hubiese abandonado a la Policía Federal hubiera evolucionado y consolidado sus capacidades, y hubiera crecido. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la policía por parte del gobierno que quién no recuerda las imágenes que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el gobierno tenía años que no pagaba el hospedaje? Esto no puede suceder y no va a suceder más con la Guardia”, dijo.

Momentos después, el expresidente Vicente Fox escribió en su cuenta de Twitter que su exsecretario particular también había sido parte de gobiernos anteriores. “¡Aguas, güey! Pues si tú fuiste de los gobiernos anteriores. Tiro por la culata!”, escribió el exmandatario panista en redes sociales.

Acompañado de la comisionada de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, quien el pasado 3 de julio fue agredida y tachada de traidora por policías inconformes, el titular de la SSPC indicó que México demanda fortalecer a las instituciones de seguridad y por eso es que se crea la Guardia Nacional con toda la riqueza heredada por las instituciones que la han presidido.

En alusión a las protestas que aún se registran por parte de elementos inconformes, Durazo Montaño insistió en que ningún elemento será obligado a incorporarse a la Guardia y que aquellos que se integren no perderán sus derechos.

En el evento en el que se entregaron reconocimientos por actuaciones destacadas a elementos de la Policía Federal, el funcionario afirmó que la labor de la corporación es valorado por los mexicanos, por su dedicación y coraje.

En el desangelado evento, el secretario indicó que se brindarán todos los recursos del Estado para garantizar las prestaciones y beneficios de aquellos que tienen en sus manos “brindar la paz y tranquilidad” a los ciudadanos.