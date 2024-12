En su primera reunión con Claudia Sheinbaum ya como Presidenta, Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó que es necesario retomar el diálogo y “que haya menos tensiones“.

Esto tras los fuertes desencuentros y descalificaciones que existieron en la gestión del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar a Palacio Nacional por la calle Moneda, Vidulfo Rosales detalló que se le presentarán a la jefa del Ejecutivo federal una agenda de temas que que se quedaron pendientes en la administración pasada en este caso que cumple más de 10 años.

“Es un primer encuentro, vamos a ver, vamos a plantear que se retome el diálogo, que en ese diálogo haya menos tensiones y que pues traemos una agenda de los temas que queremos que se aborden en esta nueva administración, temas que quedaron pendientes“, explicó.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señala que le plantearán a Claudia Sheinbaum que se retome el diálogo.



“¿No terminó nada bien con Andrés Manuel (López Obrador)?“, se le preguntó.

“No, no, no, por eso es necesario que se reconstruya el diálogo, eso es lo que necesitamos para nosotros“, contestó.

Cuestionado acerca de que Gualberto Ramírez, extitular de la entonces Unidad Antisecuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, lleve en libertad su proceso, el abogado adelantó que pelearán para que no se otorgue esta medida cautelar.

“No, no, no, más bien vamos a pelear nosotros no creemos que sea procedente la modificación de la medida cautelar“, dijo.

