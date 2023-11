Integrantes de la caravana "Acuérdate de Acapulco", que aglutina a damnificados de dicho destino turístico, entregaron a los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinoza, una solicitud para crear una “Comisión Especial para reconstruir Acapulco”.

En conferencia de prensa, Evodio Velázquez, ex alcalde de Acapulco y vocero del contingente, defendió su causa y acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere minimizar una “tragedia terrible” que dejó cientos de muertos, y no sólo los 48 que reporta el gobierno federal.

“Acapulco está en una condición deplorable, destruido, hay cientos de muertos, no 48 muertos como se dice. Hay una gran condición en este momento de necesidad, de venir aquí y pedirles a los diputados de todos los partidos, que puedan hoy votar, en lo particular, un fondo de ayuda específico, etiquetado para Acapulco. Acapulco necesita 300 mil millones de pesos, según los especialistas, para poder levantarse”, aseguró.

Detalló que los damnificados necesitan que se resuelva el tema sanitario y se recoja la basura de las calles para evitar focos de infección; y no les sirven los apoyos económicos anunciados por el gobierno federal porque no funcionan las instituciones bancarias.

Lee también: En el gobierno federal no hay ganas de arreglar Acapulco: Moreira

“Acapulco necesita agua potable y agua para beber, y alimento. Alimento que hoy no llega a las casas, porque allá no vale el dinero. No vale el dinero porque estamos incomunicados, apenas se están restableciendo las diferentes estancias bancarias, y en este momento es el problema que tenemos”, refirió.

Solicitó crear un fondo para Acapulco “que pueda ser vigilado por una comisión bicamaral de diputados y senadores, y un fideicomiso que pueda ser reflejado en una condición de apoyo total al pueblo de Acapulco”.

Por su parte, Ramiro Solorio, activista, dijo que hay una cerrazón de parte del presidente López Obrador, y no ha querido ayudar a los damnificados de la “terrible tragedia que se ha querido minimizar desde Palacio Nacional”.

"No ha recorrido ni una sola calle, ni una sola gente, no ha escuchado a nadie. Vamos a regresar y seremos miles, Acapulco merece recuperarse. Visibilizar la grave problemática que tenemos allá”, señaló.

Lee también: AMLO alista encuentro con empresarios para que se realice el Tianguis Turístico Acapulco 2024

El cantante Oscar Athie, oriundo de Acapulco, le contestó al presidente López Obrador que nadie los mandó a protestar frente a Palacio Nacional, y lo hacen porque no tienen ayuda de su gobierno.

“A nosotros no nos mandó nadie aquí. No nos pidió Xóchitl Gálvez que estuviéramos aquí. Nos mandó la tragedia. Mi partido se llama México, y en este caso Guerrero, y en este caso Acapulco. Me hubiera gustado mucho ver a alguien de Morena, para eso estás, para eso eres legislador. Me hubiera encantado ver al señor Mier para decírselo”, lamentó.

Caravana retira campamento del Zócalo y regresa a Acapulco

La caravana de Acapulco, Unidos por la Reconstrucción, retira el campamento del Zócalo y regresa a Acapulco; mientras que, una comisión de 10 representantes permanece en la ciudad en espera de la resolución en la Cámara de Diputados a su propuesta.

“Si la Cámara de Diputados aprueba un fondo para la reconstrucción de Acapulco y de los municipios afectados, será un éxito total, y si no lo hace nosotros ya estamos organizándonos desde ahora para tomar las medidas pertinentes. Regresaremos y seremos miles”, comentó Ramiro Solorio, uno de los representantes Caravana de Acapulco.

Los integrantes de la comisión informaron que la caravana regresa a Acapulco para informar sobre la situación que prevalece en San Lázaro y de ser necesario, organizarse para regresar a manifestarse.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





rmlgv