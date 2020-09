Cansados y mojados. Así amaneció el plantón del frente Anti-AMLO en avenida Juárez

Es una mañana desolada en la avenida Juárez, los pocos Integrantes del plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que pasaron la noche en las casas de campaña amanecieron cansados y mojados.

Entre la guardia nocturna y la lluvia que no cesó durante la noche pocos conciliaron el sueño.

Como el señor Mario García que viene desde Tequila, Jalisco, y que ahora está tomando un café y esperando a que se seque su pantalón, ya que durante la noche se mojó.

Él dice que está cansado, pero la lucha contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo vale, "no dormí, entre la lluvia que no paró toda la noche y la guardia, fue pesado, pero esto lo vale, queremos acabar con el gobierno de AMLO, no lo está haciendo bien y tiene que saberlo".

A diferencia de él, la señora Lucía García, quien tiene 64 años y viene de Toluca, sí pudo dormir, pese a que en su mayoría las cosas dentro de su casa de campaña se mojaron.

"Yo pude dormir gracias a Dios, caí rendida, sólo se mojaron algunas cosas como mi bandera, esta empapada, pero esta lucha lo vale. No queremos un gobierno comunista. Quiero algo mejor para mis nietos por eso esta lucha", menciona la señora Lucia al borde del llanto.

Así como ella, varias personas del campamento sacan sus cosas mojadas de las casas de campaña.

Algunos prueban el lunch que ofrecen sus compañeros, los menos con bandera en mano comienzan las arengas contra el presidente.

