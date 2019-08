Campesinos alistan jornada de bloqueos en todo el país

[email protected]

Organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) alistan una jornada de movilizaciones durante hoy y mañana, en demanda de una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas —organización que conforma el FAC— comentó a EL UNIVERSAL que desde las ocho de la mañana de hoy comenzarán a manifestarse en las 32 entidades con bloqueos en las principales carreteras del país, mientras que en la Ciudad de México “reforzarán” el plantón que mantienen desde el pasado 22 de julio en Palacio Nacional.

El líder agrario detalló que protestarán en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República y la Bolsa Mexicana de Valores; también se manifestarán en los principales accesos a la capital del país. Previó que en esta jornada de movilizaciones participen un millón de campesinos.

Las cuatro organizaciones que conforman el FAC —UNTA, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac); la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)— marcharán desde las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

“Lo que queremos es generar espacios de diálogo para acordar tratamiento de los problemas que tenemos las organizaciones del campo. No hay espacio, la respuesta es que el Presidente ha ordenado que nada con las organizaciones y nada con intermediarios, a nosotros nos parece un desatino. Qué lamentable que un gobierno que partió de combatir estos problemas de falta de diálogo entre el gobierno y la sociedad asuma lo que criticó”, subrayó.

López Ríos destacó que otra de sus demandas es mayor transparencia en la aplicación de los recursos para el agro, pues aunque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ha comentado que se ha ejercido 90% del presupuesto asignado a este sector, las organizaciones argumentan lo contrario. “Los productores no hemos visto ese dinero, no sabemos dónde está”, dijo.

Por la tarde del miércoles, una comisión de los miembros del FAC que se mantiene en plantón frente a Palacio Nacional sostuvo una reunión con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, encuentro que interrumpieron porque les indicaron que el Presidente no respondería “a presiones”, según dijo Francisco Chew, líder del Movimiento Social por la Tierra y miembro del Frente Auténtico del Campo.

El dirigente del MST aseguró que no piden la entrega de recursos a las organizaciones, sino a los productores directamente: “Hemos señalado que los productores que están libremente adheridos a estas organizaciones no han recibido las tarjetas y no han sido apoyados en el Programa de Producción para el Bienestar, pues tienen problemas para la dispersión de los mismos”, indicó.