El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las actuales campañas presidenciales son “un día de campo” en comparación de las que se llevan en Estados Unidos o de las que él enfrentó en el 2006, 2012 y 2018.

“No, aquí es como un día de campo en comparación con lo que sucede allá (en Estados Unidos). Estamos hablando de juicios a los candidatos, de jueces que están jugando a candidatos, expedientes abiertos, acusaciones, una tras otra, nada más que eso se ve normal, pero hay mucho más civilidad política, con todo respeto, en México que en Estados Unidos, mucho más urbanidad política”, dijo.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que hoy las “elecciones (en México) están bastantes, bastantes tranquilas”, y que estas, “ni a rasguño” llegan en comparación con las que él enfrentó.

Lee también Batalla INE para completar funcionarios de casilla

“¿Aun con la guerra sucia?”, se le preguntó.

“No, es que la que yo padecí nada que ver, no, no, no, no, aquí ni a rasguño llega. No, no, no, volaban helicópteros hace seis años sobre mi casa en Tlalpan; salía yo y estaba tapizada de pasquines; crearon el Pejeleak; investigaciones, todas las escuchas telefónicas que puedan imaginar.

“Bueno, les estuve hablando como se reunieron en Punta Mita los potentados y ahí tomaron la decisión de hacer una campaña en contra más, ahí financiaron un documental sobre el populismo, que empezaban con Hitler, Stalin, Perón, el comandante Fidel Castro, el finado Hugo Chávez y llegaban a mí, como cuatro o cinco capítulos”, dijo.

En Palacio, el presidente López Obrador recordó que en las elecciones del 2006 se impulsó una campaña en contra en la que se promovía: ‘López Obrador, un peligro para México’, la cual, reprochó, se repitió en todos los medios de comunicación.

Lee también Guardia Nacional cuenta con recursos suficientes para proteger a candidatos: Córdova

“El Consejo Coordinador Empresarial pagando en Televisa y otras televisoras en todos los medios; Sabritas; Jumex; Claudio X. González papá que fue el que le enseñó al hijo, pero el papá era ‘cosita’ para estos asuntos, este no se está viendo que no”, agregó.





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot