¿Control estatal de las elecciones? ¿Centralizar el poder en torno al tlatoani? ¿Bajar precios por decreto? ¿Debilitar al federalismo? ¿Socavar la transparencia del gobierno? ¿Erradicar palabras de los libros de texto? ¿Militarizar el ámbito civil? ¿Alentar el linchamiento de la oposición? ¿Estigmatizar a periodistas, feministas, ecologistas, científicos y defensores de los derechos humanos? ¿Aislar al país? ¿Impulsar el dogmatismo? ¿Dividir a la sociedad? ¿Apoyar el clientelismo y la demagogia? ¿Desalentar el crecimiento económico?

¡Bienvenidos a la máquina del pasado de la cuatro tes!

Con este revolucionario artefacto del Conacyt que deslumbró al universo con sus ventiladores "Ehecátl 4T" y "Gätsi", que trabaja a base de combustóleo de las refinerías de Pemex en Palacio Nacional desde su instalación en 2018, los mexicanos hemos podido adentrarnos en el túnel del tiempo con un pequeño defecto, porque su compleja y burocrática maquinaria, llena de tornillos, palancas, tuercas, engranajes y hasta pernos Nelson como los que le faltaron a la Línea 12 del Metro, sólo nos permite viajar hacia atrás, por lo que la transformación rumbo al futuro prometida por su operador principal se convirtió en una regresión... a los años 70 y 80 del priato decadente.

Es más, dicen a El Foco los que saben del tema, que el armatoste, perdón, la máquina, se ha estancado últimamente y si bien le pisan el acelerador a fondo, abren todas sus válvulas y le arrojan a las calderas más carbón del que contrata la CFE en Coahuila, lo único que están consiguiendo es que su negro humo contamine aún más el ambiente, que su irritación vaya en aumento hasta detectar "traidores" por todos lados y que en vez de avanzar siquiera unos pasitos, se profundice su empantanamiento.

Los últimos ejemplos de lo anterior son la iniciativa de ya saben quien para "reformar" el sistema electoral que, paradojas de la democracia, lo llevó a la Silla del Águila y las "negociaciones" con empresas para fijar un tope al precio de 24 productos de la canasta básica. Fuera de la verborrea de ir contra las "cadenas de fraudes" [¿dónde?], de "ahorrar" desapareciendo al INE y de las supuestas garantías de que "no existe la intención de que domine un partido único", nuestras fuentes van al grano y aclaran: lo que pretenden es regresar al partido hegemónico, a la simulación de la gris era previa a 1977, cuando la reforma político-electoral -esa sí- estableció los cimientos de la democracia liberal y representativa que hoy tenemos, bajo acoso de los que se rasgaban las vestiduras por la "caída del sistema" en 1988 atribuida a... ¿quién creen? al mismo que hoy quiere acaparar el suministro de combustibles fósiles a la máquina.

Claro que los operadores tienen su sello particular, no crean que son una copia exacta, mala sí, pero no exacta. Es el caso del control de precios que las lecciones de la historia nos demostraron, siempre termina en más inflación, escasez y transas en la cadena de abasto. ¿Qué dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield? Que el gobierno negocia directamente con las empresas, ignorando al gremio y sus representantes, porque son "prácticos". Cuestionó: "¿Qué fabrica Concamin? Nada. El Consejo Coordinador Empresarial no fabrica nada. En la mayoría de las cámaras, ya ni los dueños de las empresas van, mandan a los ejecutivos". Con esa notable voluntad de diálogo y concertación, lo que tendremos la próxima semana, una vez que lo anuncie el líder supremo, será un parche más en la máquina, que ni siquiera se acercará a los pactos de Solidaridad Económica y para la Estabilidad y el Crecimiento Económico de 1987 y 1989, armados por los licenciados De la Madrid y Salinas de Gortari.

En fin, la máquina del pasado luce más que atascada y es probable que se quede ahí sola, en la barranca, hasta que los mexicanos volvamos a las urnas en 2024 y pensemos muy bien nuestro voto.

¿YA SE NOS OLVIDÓ LA PANDEMIA?

La eminencia decreta el fin del cubrebocas

¿Se acuerdan de la "eminencia" que regañaba a los periodistas por su "obsesión" con "los números" de víctimas de la pandemia, que él mismo estimó, no superarían las 40 mil? Bueno, pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresó a los reflectores para anunciar, virtualmente, el fin de la emergencia sanitaria al destacar que "ya no es imprescindible" el uso del cubrebocas, un humilde pero imprescindible artículo clave, básico para superar la crisis con el que la cuatro tés y su jerarca siempre estuvieron peleados.

En el magno espacio de la mañanera, López-Gatell, a quien algunos ya veían a estas alturas compartiendo su sabiduría y experiencia en la OMS, aclaró que el gobierno federal no declarará el fin del uso obligatorio de la mascarilla, pero afirmó que ya no es imprescindible ante la caída de los índices de hospitalizaciones, contagios y decesos por Covid-19 en México. Nunca quisimos, aseveró, fomentar "actos de autoritarismo" como la obligación de portar el cubrebocas "sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismos".

Aceptó que su empleo en espacios cerrados todavía es conveniente y es que para los expertos en la materia, de pronto en varias entidades del país, desde Nuevo León hasta la Ciudad de México, por no mencionar en muchos otros países, las cosas se han acelerado y se olvida que la pandemia está lejos de concluir. Hoy, bien a bien, nadie puede afirmar que no habrá una quinta ola de la enfermedad, ni que no vaya a aparecer otra cepa muy contagiosa del coronavirus que trastoque la estabilidad alcanzada, con todo y la campaña de vacunación.

Sin embargo, ya saben quien, el dirigente que enfermó en dos ocasiones porque fallaron su "detente", su billete falso de dos dólares y su trébol de cuatro hojas, indicó que "fue muy fuerte" la pandemia, pero "como ya no la estamos afortunadamente padeciendo, ya se nos está olvidando".

TERCERA SALIDA AL EXTERIOR

Inusual gira por Centroamérica y el Caribe

Hablando del jerarca de la transformación, hubo muchos sorprendidos por el anuncio de su gira al exterior, apenas la tercera en lo que va del sexenio, que del 5 al 9 de mayo tendrá como destinos Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

En un avión de la Fuerza Aérea, como corresponde al espíritu de austeridad que al parecer dejó estacionado para siempre al Boeing 787 Dreamliner presidencial que "ni Obama tiene", el reformista hemisférico evaluará entre otros asuntos de la cooperación los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que exportó a Guatemala y El Salvador, con el fin de evitar que siga creciendo la migración al ofrecer opciones laborales a la población de esos países. Sólo queda esperar que ahí no se repitan los vicios, abusos y corruptelas que han empañado al segundo programa y que EL UNIVERSAL documentó esta semana, al revelar que ciudadanos han presentado en la Función Pública más de 150 quejas por prácticas que incluyen robo de datos y usurpación de identidad.

Sin duda, el plato fuerte de este viaje al extranjero lo constituye la isla de Cuba, pues en su diálogo telefónico con el presidente estadounidense, Joe Biden, el timonel de la cuatro tés se pronunció el viernes, sin mencionar nombres en concreto, por no dejarla fuera de la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio. Debe resaltarse que el as de La Habana siempre pesa en la baraja de la política exterior mexicana y que, con todo lo bizarra que esta ha sido en el actual gobierno, tiene un lugar reservado en sus afectos, como lo prueba el trato dispensado a Miguel Díaz Canel, el Mandatario cubano, en su visita a la Ciudad de México como invitado especial en la celebración de la independencia en 2021.

LA FRASE

Podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado.

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP.