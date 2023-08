Manlio Fabio Beltrones aclaró este martes que, respecto a la ficha de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de los años 70 que lo mostraba como "agente" de dicho órgano, en realidad él solo era un joven egresado de la UNAM y secretario particular del subsecretario de Gobernación.

"Ahora si se “la volaron” mis malquerientes y los de @LaListanews que no son tan “listos”. Hasta agente secreto me quieren hacer cuando solo era un joven recién egresado de la UNAM y entonces, Secretario Particular del Subsecretario de Gobernación!!! Mejoren su imaginación!!!", escribió el político sonorense en X, antes Twitter.

Previamente, EL UNIVERSAL había publicado el documento de la DFS —que se encargaba de perseguir actividades subversivas y de espionaje en México—, el cual mostraba a Beltrones como portador de la placa número 472 y que incluye una fotografía en blanco y negro del sonorense, muy joven, esto en los tiempos en Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios (1970-1976).

La ficha, como señaló anteriormente esta casa editorial, se encuentra en la ampliación del informe de situación de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y del Centro Nacional de Inteligencia del Archivo General de la Nación elaborado por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Este mecanismo señala que existe la ficha de credencial de Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y líder de las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores en diversas legislaturas.

Sin embargo, anteriormente se reportó que no aparece la ficha de personal, “como tampoco los expedientes donde debería estar depositada la información de su ingreso, salida, salario, puesto y departamento al que pertenecía”.

