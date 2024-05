10 consejos para mejorar la autoestima, según la psicología

La autoestima se ha convertido en una de las palabras más leídas y escuchadas en redes sociales. Todo tipo de consejos y secretos para lograr fortalecerla inundan internet, pero, más allá de ser efectivos o no, demuestran que hay una preocupación generalizada sobre el tema.

Este concepto se refiere a cómo una persona se valora y se percibe a sí misma, lo que influye directamente en sus relaciones con el entorno y en su bienestar.

La Asociación Americana de Psicología (APA), la define como "el grado en el que las cualidades y características contenidas en el propio autoconcepto son percibidas como positivas. Refleja la imagen o representación física de la persona, la visión de sus logros y capacidades, así como de los valores y de la percepción del éxito".

Dicha aceptación personal no es vanidad, sino el combustible para tener bienestar emocional, construir relaciones saludables y fomentar el crecimiento personal que lleva una vida plena y satisfactoria.

En un artículo del portal 'Psicología y Mente', Mariva Psicólogos detalla los cinco componentes de la autoestima.

1. El autoconocimiento

Consiste en saber cuáles son sus características, sus debilidades, fortalezas, necesidades.

2. La autovaloración

Con las características definidas, hay que analizar cómo las valora, es decir, si las considera positivas o negativas.

3. La autoaceptación

"Hay cosas que podemos y queremos cambiar de nosotros mismos y otras que quizá no nos gustan y debemos aceptarlas tal y como son", mencionan en el artículo.

4. El autorrespeto

Es el paso previo a una autoestima sana. Se trata de buscar el bienestar, cubriendo las necesidades identificadas y tratarse con amor.

5. La autoestima positiva

Es el resultado del trabajo descrito anteriormente. Este punto sano, que no es la infravaloración, ni el narcisismo, es al que se aspira llegar.

La importancia de la autoestima

Cuando una persona tiene una buena autoestima, es más probable que tenga confianza en sí misma, en sus capacidades y habilidades. Esto se puede traducir en mejores relaciones y en un desarrollo óptimo en el mundo laboral.

También mejora la salud mental, pues una baja autoestima puede estar relacionada con problemas como la depresión, la ansiedad y otros trastornos emocionales.

Se le suma que mejora las relaciones interpersonales, pues permite desarrollar vínculos más saludables y satisfactorios, al tener límites y comunicación adecuada.

De igual forma, en un artículo de 'TopDoctors' señalan que las personas con una buena autoestima pueden ser más resistentes a los desafíos y las adversidades de la vida, ya que tienen una mayor confianza en sí mismas y en su capacidad para superar los obstáculos.

Pero, ¿cómo saber si tiene una alta o baja autoestima?, esta se puede reconocer por los mensajes positivos o negativos que se repiten en su diálogo interno.

Por ejemplo, si las valoraciones sobre su aspecto, su personalidad o su desempeño tienen a ser muy duros, si se juzga y se invalida, es posible que tenga problemas de autoestima.

Hay que tener en cuenta que esta autopercepción se construye desde la infancia. Cuando las personas reciben una educación muy autoritaria o muy indiferente, no siempre aprenden a establecer relaciones sanas con ellos mismos y con los demás y pueden crecer sin valorar quiénes son ni lo que hacen.

Pero esto no significa que quien no haya recibido una buena crianza no puede aprender a amarse a sí mismo.

Nunca es tarde. De hecho, unas de las tareas importantes de los seres humanos es aprender a amarse a sí mismo, lo cual resulta más fácil cuando se ha recibido una crianza amorosa y generosa, durante la cual se ha respetado la manera del ser del niño.

10 consejos para aumentar la autoestima

Es importante trabajar en la autoestima para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar emocional, como ya se expuso.

"Cultivar la autoestima es posiblemente una de las tareas más importantes en la que nos podemos embarcar; es una apuesta definitiva e inteligente, necesaria y

responsable", apuntan Cipsia psicólogos.

Por eso, aquí le damos 10 recomendaciones para que trabaje en usted mismo:

Identifique sus fortalezas y debilidades: Priorice sus cualidades

Practique la autocompasión: Trátese con amabilidad y comprensión, aceptando sus errores y fracasos como parte del crecimiento personal.

Tenga vínculos con personas positivas, que le brinden aliento y le hagan sentir valorado.

Establezca metas realistas para que sus objetivos sean alcanzables y celebre cada logro, por pequeño que sean.

Cuide su cuerpo y mente con hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado.

Practique la gratitud, agradeciendo y reconociendo las cosas buenas en su vida.

Evite la comparación, cada persona tiene su propio camino y circunstancias únicas.

Aprenda a decir "no". Tener límites saludables le puede ayudar a priorizar sus necesidades y deseos.

Desarrolle habilidades sociales, como la comunicación y trabaje en consolidar relaciones saludables y significativas.

Busque ayuda profesional si es necesario. Los profesionales en psicología o terapeutas pueden guiarle en el proceso.

Recuerde que mejorar la autoestima es un proceso gradual y requiere tiempo y esfuerzo. Es vital entender que el valor de los seres humanos no está dado por factores externos a ellos mismos sino por su esencia. A partir de allí resulta más sencillo iniciar el camino de conocerse a sí mismo, de saber que se es un ser imperfecto y que así, tal cual como es, merece ser amado.

Sea amable con usted mismo y permítase un desarrollo personal que lo llevará a una vida más plena.

