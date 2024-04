Beatriz Paredes, senadora del PRI, quería ser como Juana de Arco, una joven campesina que consiguió liderar un ejército para defender a su patria, pues le conmovía la hambruna y la vulnerabilidad en que vivían otros niños. Inspirada por la heroína francesa, hoy la priista usa su posición en la política para crear una sociedad más justa.

“Que las niñas sueñen, tengan expectativas, crean que es posible alcanzar las primeras posiciones en cualquier actividad, porque es verdad y es un hecho, tienen todas las potencialidades y lo importante es que se decidan.

“Que sean fieles a sus ideales, a sus expectativas. Que tengan claros sus objetivos y caminen con decisión hacia ellos, en equipo. Estamos ante una nuev a era, la del protagonismo de las mujeres”, dijo a EL UNIVERSAL.

Paredes Rangel indicó que la educación fue una parte muy importante de su formación. Era una asidua lectora que quería conocer otros mundos, le gustaba Julio Verne y también quiso ser astronauta o exploradora de grandes travesías.

Cursó quinto de primaria en la escuela Juana de Arco y ahí fue cuando la lucha y resistencia de la dirigente militar gala la inspiró a transformar la sociedad, en específico la de los campesinos de Tlaxcala, a quienes representó y defendió desde jóven.

“Me gustaba cantar. Me sabía todas las canciones de Cri-Cri. Nunca pensé que sería política. Nunca vi la política en función de los espacios de poder, creo en la política como un instrumento para cambiar la realidad, para que la sociedad sea más justa y para transformarla. En Tlaxcala una maestra nos platicaba de la situación de hambruna en África y cómo los niñitos no tenían que comer. Eso me conmovió mucho y después me vinculé con la lucha campesina. Participé en la política más por reivindicaciones sociales que por posiciones o cargos”, subrayó.

Por ser mujer siempre enfrentó obstáculos más allá, pero eso la motivó a vincularse más con su propósito y demostrar que una mujer puede ser lideresa.

“En el curso de mi carrera he tenido momentos de tensión y momentos adversos derivados básicamente de mi visión política del mundo, de mi posición política y en algunas ocasiones por el hecho de ser mujer.

“Me da gusto que la realidad esté cambiando y creo que el ejemplo de muchas mujeres que lograron ser profesionistas, abriendo cauce en distintas áreas en donde antes no participaban las mujeres, es un gran ejemplo para las niñas”, expresó.