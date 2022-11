Bancada del PAN coloca cruces en curules por las 13 mil mujeres asesinadas en este sexenio

Durante la sesión solemne por el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN colocó cruces blancas en sus curules, para visibilizar las 13 mil mujeres que han sido asesinadas en lo que va del sexenio.

La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del PAN, señaló que más allá de visibilizar cifras, “hoy es un día para recordar que detrás de cada dígito hay historias de dolor, de angustia, de abuso, de humillación y de sufrimiento”.

“Toca recordar a Adriana, a Ingrid, a Leidy, a Cinthya, a Debanhi, y a las 711 mujeres asesinadas tan solo este año, que no han tenido la fortuna de que su clamor por justicia sea escuchado. Porque sí, además de todo el dolor en este país, la justicia para las víctimas es casi una cuestión de suerte. Las mujeres no somos dos efemérides al año, o un día naranja cada mes, tenemos derecho y exigimos atención a nuestras demandas. Las mujeres no somos estadísticas”, aseguró.

Por su parte, la diputada Jaqueline Hinojosa Madrigal, del PRI, señaló que su grupo parlamentario tiene otros datos sobre feminicidio, y que hay 11 mujeres que son víctimas de este delito al día en México.

“Nueve niñas cada mes; y a la hora, por lo menos, 20 mujeres violadas. Siete de cada 10 nos sentimos inseguras en nuestro barrio o colonia. 13 mil asesinadas en lo que va del sexenio; mil 250 niñas violadas, 176 mujeres atacadas con ácido, 800 mil casos de violencia intrafamiliar, 22 mil abusos sexuales, 8 mil desaparecidas”, detalló.

“Vivimos en pleno 2022, en un México donde no tenemos concesiones, ni nada que proteja nuestros cuerpos, parece que en las calles somos solo un blanco perfecto”, aseguró ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Con información de Antonio López



apr/rmlgv