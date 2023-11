Las autoridades del Colegio de Bachilleres (ColBach) hicieron un llamado al diálogo para dar continuidad a los servicios educativos de 90 mil 867 estudiantes, esto después de que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) estalló una huelga este jueves en los 20 planteles de la institución en la Ciudad de México.

"El ColBach continúa buscando alternativas que permitan solucionar las demandas de los trabajadores y de esta manera continuar prestando el servicio educativo encomendado al organismo", dijo la institución educativa en un comunicado.

Una de las peticiones que realizó el SINTCB fue incrementar 20 por ciento directo el salario tabular del personal administrativo al servicio de este organismo, para lo cual el ColBach formuló la propuesta de aumentar cuatro por ciento a partir del 16 de noviembre. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada, aseguraron las autoridades del Colegio de Bachilleres.

Otra de las demandas por parte del SINTCB para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Colbach fue la incrementar 8.2 por ciento a todos los niveles salariales con retroactivo al 1° de enero de 2023, lo cual ya fue cubierto conforme a la política salarial que establece el gobierno federal.

Autoridades del ColBach deben ofrecer disculpas a los alumnos por la huelga, dicen trabajadores

Los que deberían ofrecer disculpas a los estudiantes por el estallamiento de la huelga indefinida en los planteles del Colegio de Bachilleres (ColBach) son las autoridades de la institución educativa, no los trabajadores ni los docentes señalan trabajadores administrativos del plantel 9, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Los trabajadores no tenemos por qué ofrecer una disculpa a los alumnos, ya que las autoridades del ColBach fueron los que nos orillaron a esta situación del estallamiento de la huelga”, señala Dante Estrada, trabajador de la referida escuela.

Entrevistado afuera del plantel en cuyas puertas luce la bandera rojinegra, Delgado señala que son las autoridades quienes tienen que darle una explicación al alumnado y ofrecerles una disculpa a los más de 100 mil estudiantes de los 20 planteles del ColBach por la afectación que tendrán en sus estudios.

El pliego petitorio de los trabajadores de los más de 2 mil 900 trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) contempla un incremento salarial contractual anual de 20%, además del 8.2% de fortalecimiento al salario, la equiparación a todos los trabajadores del sector educativo a 16 mil pesos, y la demanda del aumento salarial contractual para 2023.

Estrada considera que los trabajadores del Colegio de Bachilleres “estamos exigiendo lo justo y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el 15 de mayo. Las autoridades del ColBach han sido omisas ante ese decreto porque no nos otorgaron nada”.

Comenta que desde junio pasado, el Colegio de Bachilleres se encuentra sin director general, pues Víctor Sánchez González dejó el cargo, lo que complicaría la solución de sus demandas.

“En este momento, no hay un director general y esto complica la huelga porque no hay con quién establecer el diálogo. Aunque se encuentra la Secretaría General del Colegio y las autoridades que están abajo de ese cargo, argumentan que no tienen respuesta para resolver nuestras demandas”, dice.

En tanto, Laura Olivia Cabañas Rosales, otra trabajadora de ese plantel, expresa que no existe fecha para levantar la huelga, y precisa que tan sólo en el Colegio de Bachilleres 9 acuden 5 mil estudiantes en los turnos matutino y vespertino.

“Cada que va a haber un movimiento de este tipo, se piensa en el alumnado, porque a final de cuentas nos debemos a los estudiantes, pero desgraciadamente en este caso recurrimos a la huelga porque las autoridades no resuelven nuestras demandas”, expresa.

