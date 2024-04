Al grito de “trabajo sí, despidos no”, decenas de asesoras y asesores legislativos se manifestaron en la explanada de la Cámara de Diputados, en protesta por la firma de contratos anticipados que les están obligando a firmar.

Los inconformes, quienes trabajan en diversos grupos parlamentarios, explicaron que son cerca de 4 mil personas afectadas quienes cobran entre 20 y 40 mil pesos, por lo que las pérdidas se estiman en un billón de pesos.

Puntualizaron que al inicio de la 65 legislatura, firmaron contratos hasta agosto de 2024, sin embargo, aseguraron que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), les pidieron firmar su renuncia anticipada al 30 de abril de este año.

Lee también Retrasan sesión en Senado por eventual despido de asesores

“Nos manifestamos porque el recurso está presupuestado y no sabemos por qué nos están despidiendo. Esta no es una guerra contra las y los diputados, es una guerra contra la Cámara de Diputados y contra un grupo de diputados tomadores de decisiones, ¿quiénes son? No lo sabemos, por eso estamos aquí manifestando”, declaró Iker García Galván, quien fue nombrado representante de las y los asesores inconformes.

García Galván expuso que lo que corresponde es que cada asesor trabaje y cobre su salario hasta agosto, y al término de la legislatura cobren una liquidación correspondiente a 3 meses de salario, sin embargo, puntualizó que lo que les están ofreciendo es firmar su renuncia y cobrar hasta septiembre, sin que se les respete el pago de agosto ni la liquidación correspondiente.

“No jueguen contra nuestras familias, de aquí comen niñas y niños, los daños colaterales son muchos, teníamos ISSSTE, ¿dónde nos atenderemos ahora? Las personas que pidieron préstamos para comprar una casita no tendrán para pagar”, recriminó.

Lee también Empleados se manifestarán en San Lázaro por despidos anticipados

Las y los manifestantes se congregaron en la explanada, a un costado del asta bandera, donde mostraron carteles con las leyendas “no a la conclusión anticipada”, “a dónde te quieres llevar el ingreso que no me quieres pagar”, “mi trabajo también vale respeto”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el asesor de Morena, Guillermo Divanco se dijo “consternado y temeroso” de perder su empleo.

“Yo vengo de Tamaulipas y me tuve que mudar a la Ciudad de México para venir a trabajar con la diputada, pago una renta y vivo con mi abuelo aquí, lo apoyo, la verdad sí me cae muy mal, es una noticia que me tiene consternado y temeroso porque no sé lo que va a pasar, hay rumores de que me van a dar tres meses pero no es nada seguro”, puntualizó.

Lee también Legislador del PRI plantea dar de baja a diputados que lleguen tarde a las sesiones del Congreso CDMX

Fer Estrada, otra asesora de Morena, recordó a este rotativo que tiene dos dependientes: “En mi familia dependen directamente dos personas de mí y obviamente que afecta porque ya tenía contemplado cobrar hasta agosto. Aquí el problema es que es algo ya presupuestado, no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente el respeto a nuestro contrato laboral”.

Finalmente, Daniela X, quien pidió el anonimato, calificó de “lamentable” que en la casa del pueblo donde se promovió la eliminación del outsourcing, se violen los derechos laborales de las y los trabajadores.

“Me genera incertidumbre, yo ya llevo tres legislaturas colaborando aquí en la Cámara de Diputados y cada legislatura estrangulan el trabajo y las prestaciones laborales que tenemos. Suena contradictorio que donde se hacen las leyes, las violenten, y es lamentable que todo esté supeditado a acuerdos que tienen las fracciones parlamentarias, porque no es un solo grupo si no se trata de un acuerdo tras bambalinas entre prácticamente todos los partidos”, concluyó.





































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot