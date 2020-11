Asegura AMLO que su gobierno “no espía” a sus opositores

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador afirmó que su gobierno “no espía” a sus opositores, aún cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene un seguimiento puntual de los movimientos del Frente Nacional Anti-Andrés Manuel López Obrador (FRENAA) y de su dirigente, Gilberto Lozano.

EL UNIVERSAL documentó que el CNI desde final de mayo ha seguido, no ha espiado, a esta organización pues la información proporcionada por el Centro es de baja calidad.

En respuesta a una solicitud de información hecha por El Gran Diario de México, el organismo de inteligencia federal entregó cinco reportes —testados en su gran mayoría— en donde se consigna información general de la organización opositora, pero no da detalles, por estar reservadas por seguridad nacional, de las acciones efectuadas por el CNI para hacer el seguimiento.

“Apareció, pero no es cierto, a nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes a ningún dirigente político, en la instrucción que he dado, ni al señor Lozano ni Aguilar Camín, ni a Krauze, ni a Juan Francisco Ealy Ortiz, al señor Junco”.

En su conferencia de prensa, a preguntar expresa, el titular del Ejecutivo aseguró que dicho seguimiento “son recortes de periódico” e insistió en que a ninguno de los adversarios se le espía.

El presidente instruyó que se dé a conocer los expedientes que el CNI reservó, por razones de seguridad nacional, sobre el seguimiento a las actívales del FRENAA.

cg