Luego de que Ari Borovoy, cantante del grupo OV7, anunció su “intención” de ser "diputado" este año en el que no hay elecciones para este cargo en la Ciudad de México, usuarios de redes sociales recordaron el trabajo de la cantante del grupo pop Kabah, Federica Quijano, quien es diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y causó polémica por su voto a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pero … ya tenemos a la Federica de Kabah, no gracias”, “Ya vimos que la Federica de Kabah no entiende nada y sólo está de adorno. No esperemos nada bueno de éste tipo” y “Recordemos el caso de Federica de Kabah. No más votos a personajes que se aburren de cantar, que creen que la política es un juego y la cámara un escenario”, fueron tan solo algunos comentarios que escribieron en redes sociales.

Con una licenciatura trunca en Diseño Industrial, Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la popera, es otra artista que recientemente ocupa una curul en la Cámara de Diputados, como de 2018 a 201 lo hizo Sergio Mayer, integrante del grupo pop Garibaldi.

Además, la intérprete de “La Calle de las Sirenas” comparte espacio legislativo con la cantante de balada pop, Rocío Banquells, quien recientemente salió del PRD y se integró a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Cuando inició su carrera política, la legisladora de representación proporcional por Yucatán dijo a sus fans que empezaba una “experiencia” más y pidió a Dios que bendijera sus pasos y que jamás la hiciera perder los pies de la tierra: “La vida me dio la oportunidad de representar a los mexicanos y les doy mi palabra que defenderé a todas aquellas personas que no tienen voz como mi hijo. Sé que estaré acompañada por un equipo maravilloso!”.

Dejó en claro que sus trabajos estarían enfocados principalmente a atender la salud mental y en acciones benéficas para las personas con autismo, trastorno que padece su hijo.



En San Lázaro, Federica Quijano integra las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Relaciones Exteriores y es secretaría de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Además pertenece al Grupo de Amistad Estados Unidos de América y es presidenta del Grupo de Amistad Reino de Marruecos.

Su polémico voto a favor de la Reforma Eléctrica de AMLO

Al ser cuestionada en redes sociales sobre su asistencia a San Lázaro para la discusión de la reforma eléctrica, la diputada del Partido Verde respondió que haría lo que consideraba correcto.

“Yo no me escondo jamás lo he hecho (...) y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien”, escribió.

Antes de votar la reforma eléctrica, la cantante dijo que es “fácil juzgar desde afuera”: “Y como saben mi única ley son mis hijos! Haré lo que considere correcto, tengo 50 años y tengo mucho más que hacer”.

La diputada lamentó que todos sus logros, en cuanto a salud mental y autismo, siempre se verán empañados “por momentos como estos, en donde todos tienen el dedo apuntándome”.

“Todo lo que haga bueno o malo siempre será juzgado. Siempre he sido irreverente, siempre he sido honorable y mi única ley son y serán mis hijos lo que sea mejor para ellos será mi decisión. Al final todo lo que llevo trabajando por la discapacidad termina metido en un cajón”, escribió la cantante de “Vive”.

Luego de que en la Cámara de Diputados no pasó la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la diputada Federica Quijano reaccionó en redes sociales con el emoji de una cara triste, luego de estar en la mira por cómo votaría y por el voto en contra de dos compañeros de bancada.



Sus iniciativas y trabajo legislativo

La diputada Quijano ha presentado propuestas, y se ha adherido, por el derecho de los usuarios al abasto oportuno y suficiente de medicamentos; para impulsar la instalación de cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público; la entrega de un apoyo económico temporal para las personas que perdieron su empleo por la pandemia; y sobre la creación, operación y fortalecimientos de refugios para las víctimas de violencia.

Inició también una iniciativa para implementar acciones y programas que permitan el acceso gratuito y universal de las personas con discapacidad al servicio de transporte público y el proyecto “para el caso de enfermedades propias de la mujer también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación”.

Como diputada yucateca, Federica Quijano ha llevado programas de salud permanente a su estado natal, ha instalado grupos de amistad y ha entregado juguetes, entre otras acciones.

Más allá del canto

Más allá de ser integrante del grupo popular de los años 90, Janine Patricia Quijano Tapia es conferencista, ha sido directora de Televisa en Vivo y directora de relaciones públicas y enlaces de gobierno de AG Studios.

Ha tenido participación en la Fundación Imagina en Movimiento, para personas con autismo, y en otros grupos dedicados a la limpieza de playas y ríos.



