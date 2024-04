El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Patio de Honor de Palacio Nacional una ceremonia por el 105 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

Junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor junto a una pintura monumental del Caudillo del Sur.

Acompañados por integrantes del Gabinete federal, guardaron un minuto de silencio en honor al general Emiliano Zapata.

Batres, único orador de la ceremonia, afirmó que el Zapatismo sigue vivo porque representa política, ideológica y culturalmente la enorme fuerza de la comunidad indígena.

“¿Por qué después de 105 años Zapata vive? Por dos razones fundamentales: por su excepcional lealtad al pueblo y porque representa política, ideológica y culturalmente la enorme fuerza de la comunidad indígena que ha perdurado por los siglos”, expresó.

Recordó que en los momentos más críticos del Ejército Libertador del Sur, Zapata no se rindió, no entró en componendas, no negoció, no traicionó, no deseaba una hacienda o una fortuna personal y luchaba por la tierra y por los demás.

Destacó que en el gobierno de la llamada 4T se ha reivindicado el bienestar, la reserva moral y la grandeza cultural de pueblos y comunidades indígenas como no se hacía desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas.

Batres citó al poeta Octavio Paz de hace 23 años, cuando se logró que los indígenas zapatistas de Chiapas –Ejército Zapatista de Liberación Nacional- hablaran en la máxima tribuna de la nación.

“Zapata está más allá de la controversia entre liberales y conservadores. Zapata está antes, y sí México no se extingue, estará después”, dijo.

“En la Cuarta transformación, ¡Zapata vive y la lucha sigue!”, agregó.

La banda de Tlayacapan Morelos, que acompañó al general Zapata en su lucha, interpretó las melodías “popurrí revolucionario” y “De Morelos es mi chata”.

La cantante María Inés Ochoa interpretó el corrido “Bola Suriana de la muerte de Emiliano Zapata”.

