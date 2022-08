En su conferencia mañanera del pasado 18 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló “estereotipos de la derecha” y contó que lo critican por su forma de hablar, por no saber inglés o le dicen “eres naco”.

Ante expresiones que le gritan o le escriben en redes sociales como “ya ponte a trabajar” o “debes civilizarte”, López Obrador indicó que “ya son estereotipos de la derecha”.

“Todo eso viene del pensamiento conservador”, declaró el Presidente antes de poner el poema “Tú no sabe inglé’”, de Nicolás Guillén.

Quien también recordó que le han gritado “ya ponte a trabajar”, fue el diputado Gerardo Fernández Noroña.

A través de redes sociales, un seguidor del también aspirante presidencial compartió un video en el que Fernández Noroña aparece dando un discurso de protesta frente a las instalaciones de Televisa, en 2017.

“Qué buena intervención de ese muchacho”, expresó el diputado al difundir también su protesta afuera de la televisora en la Ciudad de México.

En las imágenes de hace casi cinco años, el legislador del Partido del Trabajo cuenta también que ha recibido amenazas de muerte.

“Denunciando todo esto, metiéndole tiempo, dinero, esfuerzo, integridad, seguridad física, porque a raíz de la denuncia que hemos hecho de la venta del Campo Militar Número 1, hemos recibido amenazas de muerte y pasa un eunuco y te grita majaderías: ‘¡Ponte a trabajar!’

“Porque insisto, ellos piensan que tienes que ser un esclavo o tienes que ir 10 horas al día a meterte a un empleo por un salario miserable y si no haces eso, no estás trabajando. Y puedes trabajar jornadas mayores a esa, buscando que no se remate el desarrollo nacional, que se respeten los derechos de nuestros pueblo, que se libere a nuestra patria y todo eso no se considera trabajo”, se escucha decir a Fernández Noroña en el video de 2017.

En el video, el vicecoordinador del PT en San Lázaro también menciona que Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, cuestionó a López Obrador “de qué vive”.

“Y yo le digo, tipejo, de lo mismo que tú, de la política; con la diferencia de que López Obrador y un servidor somos políticos que servimos al pueblo y tú eres un político que vive del pueblo y traicionas al pueblo”, expresa Fernández Noroña en el video de 2017.



Qué buena intervención de ese muchacho. https://t.co/WLMW5AqFxQ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 22, 2022

