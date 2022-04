AMLO. Tras amago a Calica; informa que no ha dado respuesta a proyecto turístico en parte de sus terrenos

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó a la empresa Calica, que extrae material de las costas de Quintana Roo, en grabar un video en sus terrenos y denunciar que están destruyendo el medio ambiente.

“Ya hablé con los de Calica y les dije que si no hay acuerdo, a lo mejor eso no les gusto, es una hipótesis: les dije si no se termina de extraer material en sus predios, lo voy a dar a conocer, voy a grabar un video y decir que destruyen al medio ambiente”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que el consejo de administración de Calicanto no ha dado una respuesta a su propuesta de que se deje de extraer material y en ese lugar se construya un proyecto turístico.

Lee más: "Dos votos fueron la diferencia de destruir la selva o no"; exhiben en redes a senadores "faltistas"

“Estamos esperando que se reúna el consejo, todavía no hay acuerdo, a lo mejor ahora cómo lanzan la campaña que somos destructores del medio ambiente creen que no vamos a tener autoridad para dejar de extraer material o sus abogados, leguleyos, que se quedaron acostumbrado a corromper a jueces o ministros para imponerse, eso ya no es así”.

“Ojalá y ellos acepten la propuesta que es muy justa, tiene 2 mil 400 hectáreas, no vamos a expropiar las tierras o a multar, nada; cambia el uso del suelo no uses como banco de material, que echen a andar un desarrollo turístico y te ayudamos a los trámites”.

El presidente acusó que ese permiso lo otorgó la exsecretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias, y los ecologistas no dijeron nada.

Lee más: “Se está actuando con total responsabilidad”, dice INAH ante caverna en tramo del Tren Maya

maot