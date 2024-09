El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en una década, con la reforma al Poder Judicial, mejorará la impartición de justicia en el país.

“Todos los cambios son buenos, todos los procesos de renovación son importantes, por eso tengo la confianza que en 10 años estará mejor la impartición de justicia”. declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 19 de septiembre en Palacio Nacional.

López Obrador agregó que ayudará mucho a ese propósito el que los jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.

Otra vez expresó que en el periodo neoliberal, la oligarquía se repartía los cargos en el Poder Judicial y en las instituciones de procuración de justicia.

“El señor (Ernesto) Zedillo, que ahora es paladín de la justicia y la democracia, le entregó la PGR al PAN, el procurador General de la República, era un panista el señor (Antonio) Lozano (Gracia). Me tocó presenciarlo y estaba sentado con Diego Fernández de Cevallos, ahí arreglaban todo. Lo mismo pasó con el Poder Judicial”, dijo.

Expresó que con la reforma recién aprobada por el Congreso habrá una comisión que se encargará de seleccionar a los aspirantes de acuerdo a una serie de requisitos.

“Se necesita conocimientos, pero lo que más se necesita es honestidad (…) Con la reforma pienso que las cosas van a mejorar, porque el juez será nombrado por la gente, no le deberá el favor a nadie, será elegido por los ciudadanos, lo mismo los magistrados y ministros”, declaró.

AMLO: Los mexicanos estarán más tranquilos con el tema de justicia

López Obrador consideró que los mexicanos estarán más tranquilos con el tema de justicia tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque permitirá avances “muy importantes” en la impartición de justicia en México.

Afirmó que esta reforma permitirá realizar “cambios importantes” en el Poder Judicial.

“¿Podrá estar los mexicanos estar más tranquilos con el tema de justicia en el país?”, se le preguntó.

“Creo que sí, esta reforma va a permitir avances muy importantes, una directriz del gobierno que representó fue desde el inicio separar poder económico del poder político”, dijo.

López Obrador acusó que el Poder Judicial está tomado, atrapado, secuestrado y solo al servicio de una minoría, de la delincuencia, y que se convirtió en un poder anónimo y desconocido por la población. Reprochó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha sancionado a jueces en años.

“Se atiende solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco.

“Se dejó el Poder judicial, no se llevó a cabo una reforma que necesita, se convirtió en un poder anónimo, desconocido donde nunca se vigilaba, se cuestionaba a ningún juez, a ningún magistrado, ningún ministro. Funciona un Consejo de la Judicatura que tiene como propósito vigilar el buen desempeño de todos los integrantes del Poder Judicial, pero eso no sucedía, no hay ningún juez sancionado, pero en años y practicas muy ilegales, indeseables”, dijo.





















maot