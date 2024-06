El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “sería bueno” que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, se pudiera convertir en testigo protegido en ese país para “que hable” y pida perdón por lo que hizo.

“¿Descarta que podría convertirse, por ejemplo, en un futuro testigo colaborador o protegido en Estados Unidos?”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este martes 25 de junio en Palacio Nacional.

“Podría ser”, contestó.

“¿Sería bueno?”, se le insistió en el salón Tesorería.

"Sería bueno que hable, independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca jamás vuelvan a repetirse esas cosas. Que aporte pruebas y que además ayude en la purificación de la vida pública del país.

“Como seres humanos que pueda decir 'pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actúe solo', y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio”, dijo.

El presidente López Obrador planteó que García Luna pueda dar toda la información de cómo fue ascendiendo.

“Que diga todo desde el Cisen, quién le dio la orden de buscar al segundo tirador en el asesinado de Luis Donaldo Colosio, cómo fue ascendiendo con Zedillo, con Fox; cómo llegó con Calderón, y sus cómplices, porque después de estar con Calderón siguió con sus relaciones haciendo negocios vendiendo equipos.

"Sería muy bueno para el país para limpiar a México de corrupción porque eso es lo que más ha dañado al país”, añadió.

