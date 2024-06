Ante la posible llegada de Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado, el diputado Gerardo Fernández Noroña propuso realizar una encuesta entre ambos para que se decida quién ocupará el cargo, al considerar que ambos quedaron en tercer lugar en el proceso interno de su partido para elegir al candidato presidencial.

“Que yo esté o no en el gabinete no es el tema. Lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo, porque como dicen que estamos empatados… que se haga una encuesta y ya, resuelto. Quién quedó en cuarto lugar, con toda la campaña que hizo, no voy a repetir, a coordinar el Senado”, dijo en un video.

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum le contestó en conferencia que “va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento”, pero dijo que no participó en la encuesta por Morena: “Ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. Todos somos parte del mismo movimiento, pero, digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el PVEM y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como la propuesta del PT”, explicó.

Además de descalificar al extitular de Gobernación, Fernández Noroña reclamó que al senador Ricardo Monreal, quien será diputado federal en la siguiente Legislatura, le concedan la coordinación de la bancada guinda en San Lázaro, a pesar de haber quedado en el último lugar, y que Marcelo Ebrard será parte del gabinete de Sheinbaum Pardo.

“Porque es cierto que de repente dices: Oye cabrón, al sexto lugar lo mandas a coordinar la Cámara de Diputados, a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tiene. Marcelo que regateó un tramo largo el liderazgo de nuestra compañera, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Economía”, lamentó.