El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes, al iniciar su gira de fin de semana en donde visitará Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León, es probable que viaje en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con Claudia Sheinbaum luego que ayer recibiera del Tribunal Electoral (TEPJF) la constancia de presidenta electa.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal detalló que con la gira de este fin de semana se termina con los recorridos que realizó con Claudia Sheinbaum por los 32 estados del país.

“Es probable, no tengo el detalle, pero es probable que sí podamos ir juntos. Había esa posibilidad, son varios estados, varias reuniones de evaluación . Ya terminamos este fin de semana de visitar los 32 estados, las 32 entidades federativas con estos cuatro estados, terminamos de todo el recorrido del país con la presidenta. Antes de recibir su certificado de presidenta electa pues ella tenía que ir en las lineas comerciales y además por carretera yo también la he acompañado en algunos tramos”.

AMLO descarta riesgo de viajar en mismo avión

A pregunta expresa, el presidente López Obrador consideró que no existe ningún riesgo de que en un mismo avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajen el presente constitucional y la presidenta electa de México.

“No, no, no, no, no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. Estamos bien. Nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México. Nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer, y vamos juntos”, contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal detalló que en estos tramos carreteros platica y revisa varios asuntos con la presidenta electa.

"Hay un ambiente en México de paz de tranquilidad estamos protegidos, nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México, nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer", López Obrador descarta riesgos al viajar con Sheinbaum. #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/PRHQCOMfs8 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 16, 2024

















