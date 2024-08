Al informar que no acudirá a la ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se siente muy contento “feliz, feliz” de que hoy jueves Claudia Sheinbaum reciba hoy jueves de parte del Tribunal Electoral (TEPJF) la constancia que la acredita como presidenta electa.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada, “una giganta” y aseguró que pronto se va a constatar de que será la mejor presidenta del mundo.

“No voy a asistir, estoy muy contento, estoy feliz, feliz, me da mucho gusto y repito no es solo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va mas allá de intereses de grupos de partidos, Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensibles, honrada. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro querido mexicano, esto es bueno para todos.

“Claudia no solo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación. Prontos se va constatar que va ser la mejor presidenta del mundo. Conozco bien, sino personalmente he sabido del comportamiento de presidentes, ministros, jefes destacados de otros países de otro continentes y Claudia es una giganta, y eso me tiene muy contento”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que a mes y medio de terminar su gobierno podría ya irse tranquilo, con sus conciencia tranquilo y “con el deber cumplido”.

“Porque quien me va sustituir a quién voy a entregar la banda presidencial es una mujer excepcional. Vamos a inaugurar una etapa nueva, vienen muy buenos tiempos para México y para su tiempo, muy buenos tiempos”, dijo.

