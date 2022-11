AMLO se reúne con secretario de Agricultura de EU para abordar inflación alimentaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con el secretario de agricultura del gobierno de Estados Unidos, Tom Vilsack, para hablar sobre la inflación de los alimentos.

"Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, vamos a tratar asuntos relacionados con esto”, apuntó.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que es probable que también se trate el tema del maíz transgénico, ya que México quiere prohibir su compra.

"Sí, seguramente (se hablará del tema), pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Lee también: "Hoy terminó la Presidencia", afirma Calderón

El mandatario destacó la recuperación económica del país, y señaló que la prioridad será que disminuya la inflación.

En tanto, el presidente mexicano anunció que el próximo lunes presentará un plan antiinflacionario en materia de alimentos.

Además, dijo que darán a conocer quién es quién en los precios de la canasta básica.

Con información de Alberto Morales



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr