El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó antes de que concluya su sexenio buscara que haya una “clausura definitiva” a la mina de materiales pétreos de Calica, propiedad de la empresa Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

“Están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio, ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio, Calica, como banco de materiales, eso ya no es posible.

“Entonces antes de irme yo tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente, ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño que han causado entonces si hay una clausura y se va a un juicio y va a ganar el gobierno de México, tiene que ganar ante el arbitraje, porque ni modo que vayan a apoyar el ecocidio que se ha cometido, en esa zona”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que no habrá expropiación en los terrenos usados por la empresa estadounidense, es nada más aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio con esa mina.

Señaló que hizo todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan, pero “no están bien asesorados” y les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la transa.

“Les ofrecimos todo, comprarles, incluso quitarles las multas por los daños ocasionados, porque violaron toda la legislación en materia ecológica, eso está aprobado, pero como tienen aquí abogados, no los voy a mencionar, pero si sé de qué se trata, los sonsacaron”.

