AMLO revela que semanalmente, los días martes, se realiza una prueba de Covid-19; ha salido negativo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que semanalmente, los martes, se practica una prueba de Covid-19, de las cuales el resultado ha salido negativo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular de Ejecutivo señaló que además de guardar sana distancia, se realiza todos los martes una prueba para descartar el nuevo coronavirus.

Ayer el Presidente dio a conocer que el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán dio positivo a Covid-19, con quien estuvo el viernes pasado al supervisar el vance de la construcción del nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Afortunadamente no he tenido los síntomas desde el principio.... Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, no he tenido síntomas desde el principio... Me hago la prueba semanal de Covid, llevo como ocho”.

También lee: Secretario de Marina da positivo a Covid-19

rdmd