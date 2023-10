Tras conmemorarse este 2 de octubre 55 años de la Matanza de Tlatelolco, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al Comité del 68, que sostuvo que “fue el Estado” y “fue el Ejército”, además que el gobierno sigue protegiendo al Ejército “cuando se trata de investigar los crímenes de estado en que ha participado y lo respalda en su negativa a entregar toda la información que tiene en su poder”.

Tras expresar ayer que el extinto Estado Mayor Presidencial actuó en Tlatelolco, López Obrador dijo: “No es eso lo que yo planteé ayer, yo lo que dije es lo que acabo de comentar, de que el Ejército actúa cumpliendo órdenes del presidente y que la responsabilidad mayor la tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.

“Gustavo Díaz Ordaz se responsabilizó, entonces no quiere decir que no haya intervenido el Ejército y que intervino también el Estado Mayor Presidencial”, añadió.

Lee también: El Ejército actuó el 2 de octubre del 68 por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz: AMLO

En un comunicado, el Comité del 68 indicó que el genocidio del 2 de octubre de 1968 “continúa en total impunidad”, pero López Obrador rechazó esto: “La respeto pero no lo comparto porque nosotros no somos represores, porque nosotros no desaparecemos a nadie, ni torturamos ni ordenamos masacres, somos distintos, venimos de un movimiento de lucha a favor de causas justas y estamos a favor del pueblo, no estamos a favor de las élites del poder, ni económico ni político”.

“Y siempre hemos luchado para que siempre triunfe la justicia sobre el poder, siempre. Yo creo que ellos no están de acuerdo con nosotros, así es en la democracia, pero yo tengo mi conciencia tranquila”.

El Comité exigió justicia a 55 años de los hechos y señaló que la Fiscalía General de la República no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores “y desde 2007 no ha ejercitado acción penal contra los autores materiales que aún viven”.

Lee también: AMLO: Estado Mayor Presidencial era como "los fifís” del Ejército