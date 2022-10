AMLO. Reitera que no le interesa el dinero ni las cosas materiales; recuerda anécdotas por falta de recursos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no le interesa el dinero ni las cosas materiales e incluso compartió anécdotas por falta de recursos para pagar taxis o comida durante sus viajes por el país siendo opositor.

“No me ha interesado nunca el dinero, llevo décadas sin tener una cuenta de cheques, no se llenar un cheque o (usar) una tarjeta de crédito, no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz y antes Rocío y me daban para gastos para lo elemental”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que siendo opositor con el escritor José María Pérez Gay decidieron tomarse un café y comer un pan y al momento de pagar dijeron “cómo le hacemos”.

Dijo que en su billetera trae, junto con su identificación, un billete de 200 pesos y lo mismo el extinto escritor.

En otra ocasión dijo que lo dejó un vuelo y tuvo que pedir al taxista que le llevará a un lugar para que le pegara por el servicio y lo llevara a su casa.

maot