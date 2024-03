El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quisieron imponer como candidato presidencial al actor y comediante Eugenio Derbez, y al empresario mexicano Carlos Slim.

“Mi 'Garganta Profunda' me dijo que, en la desesperación, primero fueron a ver al presidente Peña a decirle que yo era un peligro para México y que tenían que unirse.

“Nos robaron en el 2006 y luego en el 2012, y cuando pensaban que yo ya no tenía ninguna posibilidad, de repente la gente empieza a apoyarnos para la tercera, empiezan a desesperarse y se reúnen con Claudio X. González papá y otros, y van a ver al presidente Peña, lo mismo que hicieron en 2006 y en el 2012”, relató López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 27 de marzo en Palacio Nacional.

Contó que “cuando lo van a ver, le dicen que quite a [José Antonio] Meade y que quede [Ricardo] Anaya y les dice Peña 'que no', porque no tenía él por qué meterse y luego en la desesperación echaron a andar una estrategia, pero no les funcionaba, entonces van y le dicen que quede Meade y ellos se encargan de que decline Anaya y parece que tampoco”.

“Después ya, en la desesperación, porque nosotros estábamos arriba y seguíamos creciendo, le ofrecen la candidatura a [Eugenio] Derbez”, añadió.

Señaló que los hechos le fueron revelados por "una persona cercana”, pero aclaró que se quedó con la duda y no lo afirmaba hasta que hace unos días le preguntaron a Derbez si los acontecimientos fueron ciertos y el comediante lo confirmó.

Agregó que del ofrecimiento a Slim no tenía duda porque se lo preguntó directamente: “Le dije: 'a ver Carlos, como hacen los jueces o los Ministerio Públicos, dime si es cierto como lo es ,que te ofrecieron la candidatura'. Y sí me lo confirmó, pero me dijo que él no estaba en eso, que él se dedicaba a sus negocios y es un empresario mexicano exitoso y yo agregaría respetuoso constitucional”.

