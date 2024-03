El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en septiembre próximo entregará la banda presidencial a “alguien” que piensa como la mayoría de los mexicanos.

En el detrás de cámaras de su entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi del programa “60 Minutos” de la cadena estadounidense CBS, el Jefe del Ejecutivo dejó en claro que un “corrupto” ya no puede gobernar México.

“Si yo puedo hablar como estoy haciendo es porque tengo autoridad moral, y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México… sin tener integridad. Un corrupto no puede gobernar”.

El Mandatario reiteró que al término de su gobierno se retirara a Palenque Chiapas, que definió como un pueblo místico a leer y escribir libros.

Señaló que su legado principal son dos cosas que lo llenan de orgullo: la primera que junto con muchas mujeres y hombres ayudó a cambiar la mentalidad del pueblo, lo que llamó la “revolución de las consciencias”.

Y lo segundo es que pesar de la pandemia de Covid-19 y de la guerra de Ucrania, en su administración se logró reducir la pobreza y la desigualdad.

Al ser cuestionado sobre la elección presidencial de Estados Unidos, el Mandatario mexicano evitó señalar quien de los dos aspirantes; el actual presidente Joe Biden (Partido Demócrata), o el expresidente Donald Trump (Paartido Republicano), tiene sus preferencias.

“Los dos nos han tratado bien a los mexicanos”, aunque aclaró que en campaña Trump dijo que construiría un muro en la frontera con México.

“Le diría al elector estadunidense, en términos imaginarios, porque no tengo porqué involucrarme, que se informe más y que se busque siempre atender las causas (del fenómeno migratorio), que no le crea mucho a los candidatos cuando están buscando los votos, que sea muy cauteloso, precavido, que no le crea tanto a los medios de comunicación, porque a veces son medios de manipulación”.

