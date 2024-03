El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó por primera vez en cinco años de gobierno que en México se produce fentanilo.

En entrevista con la periodista Sharyn Elizabeth Alfonsi, del programa “60 Minutes” de la cadena estadounidense CBS, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que lo que se tiene que hacer con los delincuentes es aplicar la ley y rechazó que el hable con líderes criminales para exigiles que paren “porque con delincuentes no se puede negociar”.

¿Puedes comunicarte con el cártel y decirle: "Ya basta?", le preguntó Sharyn Alfonsi.

“No, no, no, no, no. Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley. Pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal”, respondió el presidente.

“¿Está diciendo que no tiene que acercarte a ellos ni comunicarte con ellos?”, le insistió.

“No, no, no, no, no, porque con delincuentes no se puede negociar”.

Sharyn Alfonsi le insistió: “El jefe de la DEA dice que los cárteles están produciendo fentanilo en masa, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que la mayor parte proviene de México. ¿Están equivocados?”.

“Sí. O mejor dicho, no tienen toda la información, porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos”, contestó.

“El Departamento de Estado dice que la mayor parte proviene de México”, le señaló la entrevistadora.

“El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia. ¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia”, dijo.

“Pero en México hay consumo de drogas”, le señaló la reportera estadounidense

“Pero muy poco”, contestó el presidente López Obrador.





