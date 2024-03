El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el consumo de fentanilo es un problema lacerante, que cobra la vida de 100 mil jóvenes estadounidenses, pero los políticos de Estados Unidos no se atreven a buscar soluciones de fondo.

“Ellos dicen que la raíz del problema son los carteles. No, la raíz del problema es el consumo, vamos a imaginar de qué por arte de magia desaparece el fentanilo, van a inventar otra droga”.

En el detrás de cámaras de su entrevista con la periodista Sharyn Alfonsi del programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el Mandatario rechazó el señalamiento de el fentanilo que llega a ese país se produce en México.

“Nosotros tenemos otros datos, el fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México y los precursores químicos que vienen de Asia, la fabricación del fentanilo que se hace de Estados Unidos y Canadá también en México en menos proporción que en Estados Unidos”.

Rechazó llamar a los carteles de la droga mexicanos como terroristas como propusieron los legisladores estadounidenses, porque no quiere que ningún país esgrima ese argumento para intervenir en nuestro país.

“No aceptamos intervencionismo, no, no, no. Solamente cooperación, cooperación la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía”.

El presidente López Obrador rechazó ser un Jefe de Estado “autoritario” o ser un “dictador”.

“Soy un luchador social, humanista, partidario de la no violencia; llevo casi 50 años luchando por mis ideales, mis principios y siempre lo he hecho de manera pacífica”.

Expresó que aunque sus adversarios se rían la política de abrazos y no balazos en materia de seguridad ha dado resultados, pues en su administración han logrado disminuir los homicidios en 20%, el secuestro 75%, el feminicidio 35%m el robo en 45%.

“Ha habido una disminución de la incidencia delictiva y al mismo tiempo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad”.

Aseguró que la violencia en el país se debe a que existe el narcotráfico y ahora se enjuicia a los integrantes del crimen organizado, porque ya no hay impunidad.