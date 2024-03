El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que sus comentarios dentro de las mañaneras contra "los corruptos, conservadores o la oligarquía corrupta" –algunos sancionados por el INE- afecten a Morena, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de marzo en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no se puede quedar callado como si estuviera en el banquillo de los acusados con complejo de culpa, mientras “la mafia del poder” lo calumnia.

“Ni modo que me quede callado, ya sería el colmo que el Presidente de la República no pueda ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. No he llamado a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar porque soy partidario de la transformación de la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”, expresó.

Aseguró que respeta los lineamientos emitidos por la autoridad electoral que incluso le prohíbe hablar de una “oligarquía corrupta”, pero hay una realidad el bloque conservador tiene secuestrado al poder judicial, al INE, al Tribunal y a la mayoría de los medios de información

“¿En qué discurso de los casi seis años he hablado de Morena o le he dicho a la gente voten por este partido? Nunca. Pero hay una realidad, nosotros llegamos por un proceso de transformación, y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción y la hemos enfrentado, a esos reaccionarios”, dijo.

El Presidente declaró que sus intervenciones son porque ejercer su derecho de réplica y como titular del Ejecutivo tiene la obligación de garantizar el derecho a la información a todos.

“Cómo voy a quedar callado si están calumniándome como presidente de México, no es a Andrés Manuel, es a la investidura, es la autoridad. Cómo me voy a quedar callado si hay toda una campaña de calumnias de millones de menciones en redes sociales, de artículos, en la radio, de 'presidente narcotraficante', pero además ¿Dónde están las pruebas’. Eso me lleva al debate”, señaló.

