Luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que el narco podría postular a jueces y ministro con la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió “de cuates” a que respeten y “no metan su cuchara.

“La opinión de la DEA, se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente. Y con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?

“¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, dando largas y largas, no me corresponde meterme”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de junio en Palacio Nacional.

El Presidente le pidió a la DEA ser prudentes y más respetuosos: “Lo decimos en buen plan, como cuates”.