El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la instrucción que lleva el nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, es de respeto al rey Felipe VI de España, al presidente Pedro Sánchez y no meterse en cuestiones partidistas.

“Ahora con el embajador Quirino vio a verme, platicamos sobre cómo podría mejorarse la relación con el gobierno español, la recomendación es que actuemos con respeto al presidente de España y al Rey, que no se meta en cuestiones partidistas de España”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que la pausa en las relaciones no significa ruptura, “no es que no haya relaciones con España”.

Dijo que siempre ha hecho la diferencia del pueblo español, al que respeta, y de las élites económicas “que no se han portado bien con México porque han abusado y empresas y bancos han sacado ganancias exageradas de México”.

Recordó que a los directivos de Iberdrola les dijo que era ofensivo que hubieran contratado al expresidente Felipe Calderón como consejero.

“México ya no es tierra de conquista, por eso la pausa que es buena para todos, para que nos ubiquemos, primero nosotros y que no dejemos de pensar de que somos un país independiente, libre y soberano y que no actuemos como acomplejados que debemos seguir rindiendo pleitesía a gobiernos extranjeros”, afirmó.

jabf